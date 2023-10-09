《大力女子姜南顺》首播获好评！第2集收视率破6%，前作《都奉顺》朴宝英：「我也不晓得我何时会登场」

看完前两集，确实蛮有趣的！但这次的女主人设不单只有「怪力」，真的是往「超级英雄」这方面发展呢～

JTBC新周末剧《大力女子姜南顺》为《大力女子都奉顺》的世界观扩张版。描述天生怪力的都奉顺的远房亲戚「姜南顺」，与妈妈「黄金主」和外婆「吉中干」三代一起，调查以江南为中心的新型毒品犯罪幕后真相，是一部搞笑犯罪剧。由李瑜美、金廷恩、金海淑、邕圣佑、边佑锡等主演。

首播收视率传来捷报，第1集由4.2%顺利启航，昨日（8日）播出的第2集来到6.0%，引发话题。电视剧同步於Netflix播出，甫两集便跃升全球第4、美区第6。网友们表示，因为前作《都奉顺》的反响很好，加上李瑜美曾出演《鱿鱼游戏》，所以得到不少关注；相比苦大仇深、不断反转的作品，《姜南顺》剧情节奏快、幼稚又有趣，非常有意思。

보영이 형식쿤이랑 강남순 특출날 사진 찍어놧는데 몇화에 나오는지 몰라서 못올리는중zzz pic.twitter.com/aEv0WjcLXm — (@pbyzip) October 8, 2023

另外，不少人关心《大力女子都奉顺》的「狗狗CP」――朴宝英和朴炯植，何时登场。朴宝英昨晚开直播与粉丝们进行互动时表示，她也不晓得自己何时会出现，得去问问看才行。‎朴宝英与朴炯植特别出演时‎，拍了照片，她正在等待播出的日子，把照片上传到Instagram与粉丝们分享。

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