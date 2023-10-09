嫌棄對方把自己拍得太醜，李孝利全網「通緝」某記者：我們見一面吧

啊啊啊啊，是哪位記者把我拍得那麼醜????

李孝利全網「通緝」拍出自己醜照的記者，卻笑翻了廣大網友。 前兩天，BURBERRY在首爾城東區舉行快閃店活動，邀請了數位明星到場助陣，李孝利就是嘉賓之一，她穿著棕褐色的褶皺連衣裙，一頭招牌長捲髮，自信魅力撲面而來。只是這一身妝容並沒有令網友和粉絲們滿意，大家紛紛表示：「今天的髮型和妝容太醜了」、「比本人醜太多了」、「趕緊換了髮型師和造型師吧」等。

李孝利本人似乎也不太滿意當天的造型，她在個人IG限時動態分享公開了「大頭照」，鏡頭下的她妝容髒髒的，雙眼無神，老態盡顯，和平時的她根本不是同一個人。 李孝利在照片上配上了「記者，和我見一面吧」、「提前有了萬聖節照片」、「雖敗猶榮，我會滿血復活的」等，嫌棄記者把自己拍得太醜，完全失去了往日的風采。 眾所周知李孝利一向快人快語，這次的發言不但沒引起網友的反感，還因為她自曬醜照贏得了網友們的笑聲。



此外，李孝利時隔6年再次發行新曲，將於10月12日攜新曲《HOODIE E BANBAJI》回歸。



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