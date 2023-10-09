【韓網熱帖】讓人一眼就愛上的女演員！年輕劇粉都錯過了她的顏值巔峰

年輕的韓劇飯們又錯過了一位女演員的顏值顛峰時期啊。

今年45歲的金賢珠也是韓流明星中的一位，2000年代初期，她在《那女人的家》、《商道》、《玻璃鞋》等熱門作品中接連擔綱主演，演技也獲得了好評，不但延續了新人時期的人氣，也開啟她演員生涯第一次全盛期。 2009年，金賢珠飾演了人氣席捲全亞洲的韓版《花樣男子》中男主角具俊表（李敏鎬 飾）的姊姊具俊希，在劇中展現了無可替代的存在感。 邁入30代後期，金賢珠開始挑戰各類題材，拓展戲路，從病人、瘋批、再到大反派，演技多變，讓觀眾們看到了更加立體形象的劇中人物。



很多年輕韓劇粉們認識金賢珠的時候，她已經30多歲了，是沉靜、穩重型熟女，但20年前誰還不是個靈動明艷的小女生呢。 theqoo上公開了一段1998年金賢重22歲時的採訪，鏡頭下的她嬌俏可愛，談到愛情一臉的嚮往，自爆很想談戀愛，如果遇到好男人自己會主動告白，深知韓國傳統男人很難開口表達愛意，她更願意做主動出擊的一方，想成為一個可愛且會撒嬌的女友。 Theqoo原撰寫者一邊感歎金賢珠的美貌，一邊又可惜金賢珠的「紅」未能延續到現在，原帖立即引爆韓網熱議：

1. 當年的金賢珠也是無人能比，她的職業壽命真的很長

2. 她現在和當時幾乎沒變化，以前真的就是第一眼美女啊，連造型都那麼美

3. 她到現在也一直都是主演級別啊，這還不算長紅？

4. 這種顏值如果放到現在的話絕對很轟動

5. 她最近還演了《地獄公使》吧，作為演員，職業生涯已經算長的了

6. 金賢珠就是頂流+長紅啊，她是我心目中最美的女演員，真的是女神級別

7. 她確實空白期蠻長的，很可惜，但即使有那麼長的空白期但只要拍戲都是主演級，說明她演技過硬

8. 大家有沒有看到車勝元，哈哈哈哈

9. 只要你打開電視就絕對能看到她，這還不算長紅？？ 撰寫者是不是覺得她全盛期太短了，有點可惜啊

10. MBC演技大賞、KBS演技大賞、SBS演技大賞的大滿貫，還不算厲害？

11. 感覺和NEWJEANS MINJI很像，超美

12. 她怎麼一點都沒變

13. 求你拍古裝劇吧，古裝扮相真的太美了

14. 她現在都還是NETFLIX的女主演

15. 求你和李棟旭再合作一次吧

16. 她都不算頂流和長紅的話，其他人就更不算了

17. 她原本就是青春明星，大大小小的女主演都不知道演了多少次了

18. 出圈神圖，太美了



김현주배우하면 역시 녹색원피스가 레전드 pic.twitter.com/fyWvL0CjtW — 당케 (@dangeun_cakee) April 23, 2021

原文：https://theqoo.net/hot/2958100361?filter_mode=normal&page=3

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