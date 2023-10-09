【韓網熱帖】讓人一眼就愛上的女演員！年輕劇粉都錯過了她的顏值巔峰
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【韓網熱帖】讓人一眼就愛上的女演員！年輕劇粉都錯過了她的顏值巔峰

明星   2023年10月9日   星期一10:59   Tracy  

（封面圖源：OCN《WHTCHER》）

年輕的韓劇飯們又錯過了一位女演員的顏值顛峰時期啊。

今年45歲的金賢珠也是韓流明星中的一位，2000年代初期，她在《那女人的家》、《商道》、《玻璃鞋》等熱門作品中接連擔綱主演，演技也獲得了好評，不但延續了新人時期的人氣，也開啟她演員生涯第一次全盛期。 2009年，金賢珠飾演了人氣席捲全亞洲的韓版《花樣男子》中男主角具俊表（李敏鎬 飾）的姊姊具俊希，在劇中展現了無可替代的存在感。 邁入30代後期，金賢珠開始挑戰各類題材，拓展戲路，從病人、瘋批、再到大反派，演技多變，讓觀眾們看到了更加立體形象的劇中人物。

很多年輕韓劇粉們認識金賢珠的時候，她已經30多歲了，是沉靜、穩重型熟女，但20年前誰還不是個靈動明艷的小女生呢。 theqoo上公開了一段1998年金賢重22歲時的採訪，鏡頭下的她嬌俏可愛，談到愛情一臉的嚮往，自爆很想談戀愛，如果遇到好男人自己會主動告白，深知韓國傳統男人很難開口表達愛意，她更願意做主動出擊的一方，想成為一個可愛且會撒嬌的女友。 Theqoo原撰寫者一邊感歎金賢珠的美貌，一邊又可惜金賢珠的「紅」未能延續到現在，原帖立即引爆韓網熱議：

1. 當年的金賢珠也是無人能比，她的職業壽命真的很長
2. 她現在和當時幾乎沒變化，以前真的就是第一眼美女啊，連造型都那麼美
3. 她到現在也一直都是主演級別啊，這還不算長紅？
4. 這種顏值如果放到現在的話絕對很轟動
5. 她最近還演了《地獄公使》吧，作為演員，職業生涯已經算長的了
6. 金賢珠就是頂流+長紅啊，她是我心目中最美的女演員，真的是女神級別
7. 她確實空白期蠻長的，很可惜，但即使有那麼長的空白期但只要拍戲都是主演級，說明她演技過硬
8. 大家有沒有看到車勝元，哈哈哈哈
9. 只要你打開電視就絕對能看到她，這還不算長紅？？ 撰寫者是不是覺得她全盛期太短了，有點可惜啊
10. MBC演技大賞、KBS演技大賞、SBS演技大賞的大滿貫，還不算厲害？
11. 感覺和NEWJEANS MINJI很像，超美
12. 她怎麼一點都沒變
13. 求你拍古裝劇吧，古裝扮相真的太美了
14. 她現在都還是NETFLIX的女主演
15. 求你和李棟旭再合作一次吧
16. 她都不算頂流和長紅的話，其他人就更不算了
17. 她原本就是青春明星，大大小小的女主演都不知道演了多少次了
18. 出圈神圖，太美了

原文：https://theqoo.net/hot/2958100361?filter_mode=normal&page=3

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