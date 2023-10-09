《MOVING 異能》斬獲「亞洲內容大獎&全球OTT大獎」6獎項！「視帝」柳承龍感言獲讚：「果然是思想成熟的演員」

太喜歡這段感言了！「雖然不宏大，但互相共鳴、互相理解，認可對方有用的溫暖一句話，正是《MOVING 異能》真正的超能力。」

Disney+‎《MOVING 異能》‎改編自姜草的同名漫畫，由《屍戰朝鮮2》、《超級市長》朴仁濟導演與原作者姜草攜手打造。以超能力動作英雄為主角，描述隱藏超能力生活於現在的孩子們，與隱藏過去痛苦秘密的父母們，共同面對跨越世代的巨大危險的故事。由柳承龍、趙寅成、韓孝周、車太鉉、金成均、金熙元、李正河、高允貞、金度勳等主演，從卡司到劇本都是如此堅強，播出後話題不斷。

而昨日（8日），在韓國釜山舉行的「2023亞洲內容大獎&全球OTT大獎」中，《MOVING 異能》‎斬獲6獎項可謂最大贏家：

▲最佳男主角：柳承龍

▲最佳新人男演員：李正河

▲最佳新人女演員：高允貞

▲最佳編劇：姜草

▲最佳視覺效果

▲最佳創意

而「視帝」柳承龍的感言也獲得好評，值得一再品味：「黃智熙給迷路的怪物張洙源帶來溫暖光芒、指明方向；十分柔弱的崔日煥老師，對擁有超能力的學生們進行嚴加保護；還有平凡的肉店老闆和兒子，幫助超能力者李美賢和奉皙的生計。

我認為，雖然不宏大，但互相共鳴、互相理解，認可對方有用的溫暖一句話，正是《MOVING 異能》真正的超能力。我要對這個美麗故事做出細膩反應的全世界觀眾朋友們，表示真心的感動和感謝。希望這個受到炙熱關注的超能力，這個奇蹟可以出現在各位的日常生活中。」

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