重新開始IG啦！Super Junior銀赫創新帳號，首則貼文是「閃亮亮的自拍照」～

銀赫新的IG帳號是「be4eunhyuk」，還不快追蹤起來！（+厲旭也開通IG帳號！

銀赫於上週五、六隨Super Junior前往沙烏地阿拉伯參與《KCON SAUDI ARABIA 2023》的演出，‎成員們還在後臺開直播‎。有趣的是，目前同屬「ODE娛樂」和「SM娛樂」的他，稱自己「腳踏兩條船」，更表示：「始源說要買200萬的音響、厲旭要買100吋的電視給我們」。

稍早，銀赫更新X並留言：「重新開始IG啦」，並附上新帳號的連結，令粉絲們相當激動。

銀赫穿著此次D&E巡演的舞台服裝自拍，看起來「格外閃亮」。粉絲們紛紛留言：「歡迎回歸～」、「想要看到更多照片！！！」、「哥哥太帥氣了」等。新的IG帳號是「be4eunhyuk」，不要追蹤錯囉！

▼更新：厲旭也開通個人Instagram帳號！今天是什麼特別的日子嗎～（笑）

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