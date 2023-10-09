《MOVING 异能》斩获「亚洲内容大奖&全球OTT大奖」6奖项！「视帝」柳承龙感言获赞：「果然是思想成熟的演员」

太喜欢这段感言了！「虽然不宏大，但互相共鸣、互相理解，认可对方有用的温暖一句话，正是《MOVING 异能》真正的超能力。」

Disney+‎《MOVING 异能》‎改编自姜草的同名漫画，由《尸战朝鲜2》、《超级市长》朴仁济导演与原作者姜草携手打造。以超能力动作英雄为主角，描述隐藏超能力生活於现在的孩子们，与隐藏过去痛苦秘密的父母们，共同面对跨越世代的巨大危险的故事。由柳承龙、赵寅成、韩孝周、车太铉、金成均、金熙元、李正河、高允贞、金度勋等主演，从卡司到剧本都是如此坚强，播出后话题不断。

而昨日（8日），在韩国釜山举行的「2023亚洲内容大奖&全球OTT大奖」中，《MOVING 异能》‎斩获6奖项可谓最大赢家：

▲最佳男主角：柳承龙

▲最佳新人男演员：李正河

▲最佳新人女演员：高允贞

▲最佳编剧：姜草

▲最佳视觉效果

▲最佳创意

而「视帝」柳承龙的感言也获得好评，值得一再品味：「黄智熙给迷路的怪物张洙源带来温暖光芒、指明方向；十分柔弱的崔日焕老师，对拥有超能力的学生们进行严加保护；还有平凡的肉店老板和儿子，帮助超能力者李美贤和奉皙的生计。

我认为，虽然不宏大，但互相共鸣、互相理解，认可对方有用的温暖一句话，正是《MOVING 异能》真正的超能力。我要对这个美丽故事做出细腻反应的全世界观众朋友们，表示真心的感动和感谢。希望这个受到炙热关注的超能力，这个奇迹可以出现在各位的日常生活中。」

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