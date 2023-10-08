從「劈腿的前男友」變為「親弟弟」！《眼淚女王》「豪門姐弟」金智媛、郭東延合照公開
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從「劈腿的前男友」變為「親弟弟」！《眼淚女王》「豪門姐弟」金智媛、郭東延合照公開

韓劇   2023年10月8日   星期日10:01   Hui  

（封面圖源：IG@kim_jungnan、X@imagine__Drama）

居然還要等到明年（2024年）！好想要趕快看到《眼淚女王》～

（圖源：HighZium studio、Goldmedalist）

tvN新劇《眼淚女王》由《需要浪漫3》張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》金熙元導演共同執導，《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》、《愛的迫降》朴智恩編劇執筆，金秀賢、金智媛主演，描述豪門夫婦克服驚險的危機，創造奇蹟般的愛情故事。正在如火如荼拍攝中，預計明年首播。

（圖源：IG@kim_jungnan）

金秀賢飾演首爾大學法學院出身的律師、QUEENS集團法務理事 & QUEENS百貨法務組長「白炫優」；金智媛飾演QUEENS集團第三代財閥、QUEENS百貨的高傲女王「洪海仁」，兩人在劇中為「夫妻」。

（圖源：IG@kim_jungnan）

在劇中飾演「海仁的姑姑」的金正蘭，偶爾會通過個人Instagram分享拍攝花絮，令劇迷更加期待。在最新的合照中，可以看到海仁一家：海仁（金智媛 飾）、海仁的弟弟秀哲（郭東延 飾）、海仁的媽媽（羅映姬 飾）、海仁家的管家（金姝怜 飾）。

金智媛與郭東延曾在2017年《三流之路》中飾演「情侶」，但郭東延後來劈腿了，兩人走上分手一途。此次在《眼淚女王》變身為「豪門姐弟」，讓人好奇他們的化學反應呢！

（圖源：IG@kwakdongyeon0）

郭東延曾通過個人Instagram與粉絲們進行互動，被問到：「從金智媛演員劈腿的前男友變成弟弟，心情是？」他回應：「人生就像萬花筒..悠遠的前世啊..！」這種狀況真的蠻有趣的！XD

▲顏值太高、氣場太強，這對「豪門姐弟」一起出現在宴會上，絕對秒殺全場！

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