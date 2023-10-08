清新亮相！韓版《聽說》盧允瑞X洪慶劇照首度公開，兩位演員還一起認證金裕貞的應援咖啡車～

盧允瑞和洪慶都曾和金裕貞合作過呢！

《聽說》是2009年在臺灣首映的電影，由陳意涵、彭于晏等主演，旨在宣傳臺北聽障奧運，描述「秧秧」（陳意涵 飾）和天闊（彭于晏 飾）誤打誤撞以為彼此是聽障，用手語溝通繼而相戀的故事。

今年（2023年），韓國宣布翻拍《聽說》，並找來《浪漫速成班》洪允瑞及《惡鬼》洪慶擔任主演，日前公開首張劇照。洪慶飾演在父母店裡打工的「龍俊」，盧允瑞飾演為撫養聽覺障礙的妹妹而生活的「夏天」。某天，龍俊在送外賣的途中遇到夏天並一見鍾情，夏天也逐漸對溫暖的龍俊敞開心房。

近期，盧允瑞通過個人Instagram分享金裕貞的應援咖啡車認證照，她與洪慶的「清新合照」也引發話題。在選角新聞公開後，不少韓國影迷表示期待，認為兩位演員的外型搭、演技好，尤其是盧允瑞：「太適合了，就是臺灣初戀電影女主角的感覺」。

在應援咖啡車上，還可以看到金裕貞分別與盧允瑞、洪慶的合照。金裕貞曾和盧允瑞合作Netflix電影《20 世紀少女》，也曾和洪慶合作《紅天機》。年紀相近的三位演員看起來感情很好呢！

홍경과 노윤서가 말아줄 청설 리메이크도 기대해주세요!!

첫사랑 조작할 그들이 곧 옵니다..

오는 8월에 크랭크인할 예정이라고 합니다

빨라도 내년 안에 나올 거 같아요!!!!! pic.twitter.com/t9mGFIXnKF — 웁스 (@ooops_hey) July 9, 2023

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