清新亮相！韓版《聽說》盧允瑞X洪慶劇照首度公開，兩位演員還一起認證金裕貞的應援咖啡車～
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清新亮相！韓版《聽說》盧允瑞X洪慶劇照首度公開，兩位演員還一起認證金裕貞的應援咖啡車～

電影   2023年10月8日   星期日10:50   Hui  

（封面圖源：IG@rohyoonseo、韓版《聽說》官方劇照）

盧允瑞和洪慶都曾和金裕貞合作過呢！

（圖源：《聽說》韓國官方海報）

《聽說》是2009年在臺灣首映的電影，由陳意涵、彭于晏等主演，旨在宣傳臺北聽障奧運，描述「秧秧」（陳意涵 飾）和天闊（彭于晏 飾）誤打誤撞以為彼此是聽障，用手語溝通繼而相戀的故事。

（圖源：韓版《聽說》官方劇照）

今年（2023年），韓國宣布翻拍《聽說》，並找來《浪漫速成班》洪允瑞及《惡鬼》洪慶擔任主演，日前公開首張劇照。洪慶飾演在父母店裡打工的「龍俊」，盧允瑞飾演為撫養聽覺障礙的妹妹而生活的「夏天」。某天，龍俊在送外賣的途中遇到夏天並一見鍾情，夏天也逐漸對溫暖的龍俊敞開心房。

（圖源：IG@rohyoonseo）

近期，盧允瑞通過個人Instagram分享金裕貞的應援咖啡車認證照，她與洪慶的「清新合照」也引發話題。在選角新聞公開後，不少韓國影迷表示期待，認為兩位演員的外型搭、演技好，尤其是盧允瑞：「太適合了，就是臺灣初戀電影女主角的感覺」。

（圖源：IG@rohyoonseo）

在應援咖啡車上，還可以看到金裕貞分別與盧允瑞、洪慶的合照。金裕貞曾和盧允瑞合作Netflix電影《20 世紀少女》，也曾和洪慶合作《紅天機》。年紀相近的三位演員看起來感情很好呢！

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