从「劈腿的前男友」变为「亲弟弟」！《眼泪女王》「豪门姐弟」金智媛、郭东延合照公开

居然还要等到明年（2024年）！好想要赶快看到《眼泪女王》～

tvN新剧《眼泪女王》由《需要浪漫3》张荣佑导演和《黑道律师文森佐》、《小女子》金熙元导演共同执导，《来自星星的你》、《蓝色海洋的传说》、《爱的迫降》朴智恩编剧执笔，金秀贤、金智媛主演，描述豪门夫妇克服惊险的危机，创造奇迹般的爱情故事。正在如火如荼拍摄中，预计明年首播。

金秀贤饰演首尔大学法学院出身的律师、QUEENS集团法务理事 & QUEENS百货法务组长「白炫优」；金智媛饰演QUEENS集团第三代财阀、QUEENS百货的高傲女王「洪海仁」，两人在剧中为「夫妻」。

在剧中饰演「海仁的姑姑」的金正兰，偶尔会通过个人Instagram分享拍摄花絮，令剧迷更加期待。在最新的合照中，可以看到海仁一家：海仁（金智媛 饰）、海仁的弟弟秀哲（郭东延 饰）、海仁的妈妈（罗映姬 饰）、海仁家的管家（金姝怜 饰）。

쌈 마이웨서는 연상연하 커플로

눈물의 여왕에서 곽동연이 김지원한테

남매로 누나라고 부르겠네 ~ pic.twitter.com/9PsfFBaqqS — 상상(@imagine__Drama) February 23, 2023

金智媛与郭东延曾在2017年《三流之路》中饰演「情侣」，但郭东延后来劈腿了，两人走上分手一途。此次在《眼泪女王》变身为「豪门姐弟」，让人好奇他们的化学反应呢！

郭东延曾通过个人Instagram与粉丝们进行互动，被问到：「从金智媛演员劈腿的前男友变成弟弟，心情是？」他回应：「人生就像万花筒..悠远的前世啊..！」这种状况真的蛮有趣的！XD

김지원 곽동연이 남매라니…

캐스팅 진짜 누가하신 거묘..

진짜 남매같음. << 확신의 같은 그림체 pic.twitter.com/BpGzIxI1Bi — 상상 (@imagine__Drama) February 28, 2023

▲颜值太高、气场太强，这对「豪门姐弟」一起出现在宴会上，绝对秒杀全场！

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