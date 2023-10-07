聽到《蔡氏漂流記》本週沒有嘉賓！尹淨漢對蔡亨願說：「很安心啊！差點就嫉妒了呢～」

6日公開的《蔡氏漂流記》中，蔡亨願可能感覺很孤獨，所以打電話決定打電話給在歐洲的尹淨漢。

蔡亨願：「淨漢吶～在幹嘛呢？」尹淨漢說現在在義大利，蔡亨願：「我那個什麼...現在這裡是凌晨三點，覺得你在歐洲應該會醒著。」尹淨漢：「對啊對啊～現在這裡還是晚上。」



蔡亨願表示去（拍攝）之前需要得到力量，想聽一下你的聲音，所以才打電話。之後，尹淨漢問他：「今天沒有嘉賓嗎？」蔡亨願：「今天是自己！」尹淨漢：「是嗎是嗎？OKOK！安心了～」蔡亨願：「很安心嗎？知道了！」尹淨漢：「很安心啊！差點就嫉妒了呢～」

오늘은 게스트 없어요?

오늘 혼자

이야~ 그치그치 오케오케 안심이네!

ㅋㅋㅋㅋㅋ 안심이야? 알겠어

안심이야 ~ 질투 날뻔했어!



채씨표류기에 잠깐 정한이 전화하는 거 나왔는데

오늘 게스트 없다니까 안심하는 정한이 ㅋㅋㅋㅋㅋ#정한 #세븐틴 pic.twitter.com/Kvts6zgd2Q — 정한 모먼트 (@JEONGHAN_moment) October 6, 2023

而尹淨漢是第一個出演《蔡氏漂流記》的嘉賓，節目中兩人各種有趣和「甜蜜」的互動，也引發熱烈討論。不少粉絲都表示：「兩個人都很帥...美男們想做什麼就做什麼吧」、「什麼呀～感覺像是在看戀綜一樣」、「那裡沒有沒有MONBEBE（MONSTA X粉絲名）和CARAT（SEVENTEEN粉絲名）的容身之處，祝兩位幸福」、「是啊 兩個人交往了」、「看到他們十指緊扣的時候真的嚇壞了」等等。



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