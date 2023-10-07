ASTRO产贺怀念故人！「文彬时间」上传翻唱歌《猫》，改歌词、聊天室「无法消失的1」引泪崩

ASTRO忙内成员产贺今日凌晨通过官方YT频道公开翻唱歌曲《猫》，不仅时间押准文彬的生日数字，歌词也把「你」全部换成「哥」，聊天室里无法消失的「1」更令粉丝哭成一片。

产贺翻唱的是日本摇滚乐团DISH的歌曲《猫》，公开时间是凌晨1点26分，因为文彬生日是1月26日，这一时间点也被称为「彬儿时间」。



文彬素有「萌猫狗」的外号，去世时产贺给他写的信就附了一张猫咪插图，还写了「以为这是哥」。 几个月前产贺也曾在粉丝官咖透露正在听《猫》这首歌，引粉丝猜想是在思念文彬。



今天公开的翻唱版里，产贺把原歌词中的「你」全部改成了「哥」，字幕也是产贺亲手所写。 原曲表达了希望离开的人化作猫咪重新回到身边的感情，产贺修改后的歌词：「如果哥是被遗弃的猫咪，我会把哥拥入怀中……想念哥，无法忘记哥。即便化作猫咪也出现吧，不知何时突然出现在我面前吧。我一定会变得幸福。」



影片中还出现了ASTRO聊天室的画面，每条讯息后边总是有一个数字「1」，暗示有一位成员始终没有打开聊天室，也没有看到这些讯息......



产贺在影片说明里写道：「第一次听到这首歌时流下了眼泪，因为好像在诉说我的心声。 所以想唱一下。 我、家人、成员、我们Aloha，所有人都会变得幸福，一定。」

很多粉丝在留言区对产贺表达感谢，同时互相祈愿幸福：「无法消失的1太难过了」「一大早就流泪」「因为知道亲兄弟般的彬对产贺有多么重要，歌曲、修改的歌词、对Aloha的照顾... 天使般的产贺请务必幸福」「希望产贺唱这首歌的过程获得疗愈」「谢谢产贺成为歌手并出现在我的人生」「大家都要幸福」。



此外，产贺和文彬2016年作为ASTRO成员出道，曾组成队内首支小分队MOONBIN & SANHA进行双人活动并发行3张迷你专辑。



文彬今年4月19日突然离世、年仅25岁，令队友和粉丝都大受打击。目前所属社在首尔南汉山城设置了长期开放的悼念空间。



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