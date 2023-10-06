BIGBANG大聲終於重啟韓國活動！為全新trot節目《現役歌王》擔任特別國民製作人

今日MBN電視台宣佈BIGBANG成員大聲將加盟trot選秀節目《現役歌王》，第一次為歌唱比賽擔任評委，也是時隔12年再次固定出演綜藝。

《現役歌王》是一檔音樂生存節目，將通過激烈的比拼選出代表韓國參加2024年「韓日Trot歌王戰」的7名現役女Trot歌手。 由《Miss Trot》《Mr. Trot》《Burning Trotman》徐惠珍師團的Crea Studio與《Mr. Trot》主負責人全秀晶PD再次練手，申東燁首次為Trot節目擔任MC。

大聲2006年以男團BIGBANG成員出道，除了組合活動外也積極發展個人活動，先後推出《試著微笑》《看我，貴順》《大發》等多支人氣單曲，音樂風格橫跨Ballad、Trot等多個領域，還曾在《家族的誕生》《對決！Star 聽證會－ 每天每夜》等人氣綜藝節目擔任固定嘉賓。



2019年兵役退伍後未在韓國公開活動，今年4月與YG合約期滿轉簽新公司R＆D Company，今年8月起在日本多個城市舉辦個人巡演《DなSHOW Vol.2》，同時在YouTube以「D’splay」的名字發佈影片和分享生活。

對於出演《現役歌王》，大聲表示：「這是與優秀的老師和前輩們一起積累經驗的機會，十分期待。 對於能在哪些部份提供幫助做了很多思考。 將帶著盡可能幫助更多人的心態參加節目。」



《現役歌王》將於今年下半年播出。

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