感到劇荒的你別擔心！秋季浪漫愛情美男集體出動！車銀優、金永大、路雲到底誰會勝出〜

近期有不少觀眾們最近有些劇荒感，不過秋季有美男大隊即將出動！由車銀優、金永大以及路雲主演的新電視劇都即將開播，到底誰是引領今年秋季最受大家喜愛的愛情劇第一男主角呢？

進入秋季有三部電視劇即將公開，分別是由車銀優、朴珪英、李玹雨所主演的《犬系戀人》，以及由金永大搭配表藝珍的《白晝之月》，還有由路雲與趙怡賢搭檔的《婚禮大捷》。其中除了車銀優的《犬系戀人》是現代劇集也帶有一點點古代元素，《白晝之月》是穿越古今的電視劇，《婚禮大捷》則是古裝劇集。



MBC《犬系戀人》描述一個被詛咒，只要接吻就會變成狗狗的女子，而破除詛咒的唯一辦法，就是找到一個超級怕狗的男子，兩人將展開意外的奇幻愛情故事，由車銀優、朴珪英、李玹雨共同演出。首播當週10月11日將會連續播出2集，之後每週僅更新1集。

由ENA電視台播出，改編自同名漫畫的《白晝之月》，金永大與表藝珍的組合備受期待，劇情描述一個被心愛的戀人殺害之後，時間便永遠靜止的男人，以及一個失去了前世記憶，陷入不斷轉世的女人，穿越於古代與現代的奇幻愛情電視劇。目前預計首播日期為11月1日，預計共14集長度。



最後則是KBS 2TV推出的《婚禮大捷》，劇情以朝鮮時代為背景，青霜寡婦與青霜駙馬的相遇，兩人各自遭遇過重大變故後，在生命中產生了交集，將呈現婚禮大作戰的愛情喜劇內容。男主角路雲目前另一部作品《戀愛不可抗力》仍在熱播中，與趙寶兒上演的前世虐戀也即將在下週播畢，10月30日立刻以新作品與大家見面，搭配女主角趙怡賢。



以上的三部劇集《犬系戀人》《白晝之月》《婚禮大捷》相信大家都正在期待中，而三部也都各自有著OTT業者播出，意味著韓國電視劇持續向全世界放送中。



PS：上述三部韓劇香港用戶皆可上「黃Viu煲劇平台」觀看。

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