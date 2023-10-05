【韓網熱帖】 四代女團的最熱門單曲是？

aespa《Next Level》



IVE《LOVE DIVE》



NewJeans《HYPE BOY》



此外還有NewJeans《Attention》、ITZY《DALLA DALLA》、(G) I-DLE《TOMBOY》等多首熱門歌曲。

韓國網友評論：

1. 三個全都超強

2. 當然是《HYPE BOY》，無需多言

3. 《HYPE BOY》＞《LOVE DIVE》＞《Next Level》

4. 《HYPE BOY》從challenge到meme都很多，最重要是音源成績

5. 《HYPE BOY》的meme就連上年紀的人都知道（*這個meme指的是：有段時間流行隨機抓路人問正在聽什麼歌的網路節目，很多人回答都是《HYPE BOY》。 後來有人抓路人問「弘益大學怎麼走」，路人以為都是問聽什麼歌，就回答「NewJeans的《HYPE BOY》」，隨即引起模仿並成為meme）

6. 《HYPE BOY》真的到處都是challenge，第一次見到那麼多演員做challenge

7. 《HYPE BOY》過了一年仍是日榜14位... 非粉

8. 雖然《LOVE DIVE》也很強，但《HYPE BOY》是現象級...

9. 我認為是《LOVE DIVE》，侄子到現在還在唱

10. 也許因為常接觸小學生，孩子們都把《LOVE DIVE》當國歌跟唱

11. 每年不一樣吧，2021年是《Next Level》，2022上半年《LOVE DIVE》，下半年《HYPE BOY》

12. 我覺得是《Next Level》kk因為見過很多中年人一聽到歌都跟著跳舞kkk

13. 在大選直播看到《Next Level》時驚了kkk

14. 《LOVE DIVE》年度第一，蓋洛普調查也數據最佳

15. 過節回家時發現從老人到小孩都會唱《Next Level》

16. 全球范圍《LOVE DIVE》，年輕人群體裡《HYPE BOY》

出處：https://theqoo.net/hot/2948863145

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