感到剧荒的你别担心！秋季浪漫爱情美男集体出动！车银优、金永大、路云到底谁会胜出〜

近期有不少观众们最近有些剧荒感，不过秋季有美男大队即将出动！由车银优、金永大以及路云主演的新电视剧都即将开播，到底谁是引领今年秋季最受大家喜爱的爱情剧第一男主角呢？

进入秋季有三部电视剧即将公开，分别是由车银优、朴圭英、李玹雨所主演的《犬系恋人》，以及由金永大搭配表艺珍的《白昼之月》，还有由路云与赵怡贤搭档的《婚礼大捷》。其中除了车银优的《犬系恋人》是现代剧集也带有一点点古代元素，《白昼之月》是穿越古今的电视剧，《婚礼大捷》则是古装剧集。



MBC《犬系恋人》描述一个被诅咒，只要接吻就会变成狗狗的女子，而破除诅咒的唯一办法，就是找到一个超级怕狗的男子，两人将展开意外的奇幻爱情故事，由车银优、朴圭英、李玹雨共同演出。首播当周10月11日将会连续播出2集，之后每周仅更新1集。

由ENA电视台播出，改编自同名漫画的《白昼之月》，金永大与表艺珍的组合备受期待，剧情描述一个被心爱的恋人杀害之后，时间便永远静止的男人，以及一个失去了前世记忆，陷入不断转世的女人，穿越於古代与现代的奇幻爱情电视剧。目前预计首播日期为11月1日，预计共14集长度。



最后则是KBS 2TV推出的《婚礼大捷》，剧情以朝鲜时代为背景，青霜寡妇与青霜驸马的相遇，两人各自遭遇过重大变故后，在生命中产生了交集，将呈现婚礼大作战的爱情喜剧内容。男主角路云目前另一部作品《恋爱不可抗力》仍在热播中，与赵宝儿上演的前世虐恋也即将在下周播毕，10月30日立刻以新作品与大家见面，搭配女主角赵怡贤。



以上的三部剧集《犬系恋人》《白昼之月》《婚礼大捷》相信大家都正在期待中，而三部也都各自有著OTT业者播出，意味著韩国电视剧持续向全世界放送中。



PS：上述三部韩剧香港用户皆可上「黄Viu煲剧平台」观看。

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