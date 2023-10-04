忍不住跟著動起來！李聖經活力滿滿的廣告拍攝現場：「和她一起工作絕對特別有趣」
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忍不住跟著動起來！李聖經活力滿滿的廣告拍攝現場：「和她一起工作絕對特別有趣」

明星   2023年10月4日   星期三10:00   Hui  

（封面圖源：YouTube@ygstageofficial畫面截圖）

看完影片，心情也跟著變好了～李聖經超可愛！

模特兒出身的李聖經後轉戰戲劇界，今年（2023年）分別有《浪漫醫生金師傅3》、《原來這就是愛啊》兩部作品。擁有洋娃娃外貌的李聖經，唱歌、跳舞也難不倒她，個性更是活潑親民，最近就有一則拍攝廣告的幕後花絮影片，看完也忍不住想要跟著李聖經一起「動一動」！（笑）

李聖經邁開大大的步伐，精準地找到鏡頭並展現自信眼神，偶爾還穿插著舞蹈，看起來特別有活力。一連換上多款服裝的她，不忘比心、WINK，甚至旋轉、跳躍了起來，網友們紛紛表示：「和她一起工作一定很有趣！」

（圖源：TCO 더콘텐츠온、월트 디즈니 컴퍼니）

另外，李聖經的下部作品將與徐仁國合作‎《在你燦爛的季節》‎，該部作品描述因爲事故失去聽力和記憶的男人，遇到了像救贖一般的女人後發生的故事。

▲更多關於李聖經的廣告拍攝現場照！每套服裝都好好看～但應該是因為李聖經的臉蛋和身材，所以才有這樣的效果吧XD

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