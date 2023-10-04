少女時代崔秀英「My Muse」亞洲巡迴粉絲見面會泰國場圓滿結束！期待台灣亞巡最終場

少女時代中的秀英目前正如火如荼展開亞洲巡迴粉絲見面會，從首爾起跑，日本場次也順利完成，日前更是完成了泰國場，也令人更加期待10月15日的台灣最終場！

相隔5年再度前往泰國的秀英，日前所屬經紀公司SARAM娛樂表示，10月1日在泰國曼谷所舉辦的粉絲見面會，秀英與粉絲們度過了相當特別的時光。這一次的泰國見面會，也是秀英自2018年之後，首次再展開海外個人巡迴見面會，睽違5年也讓粉絲們從她還未抵達前就相當關心。

當日秀英更是用心準備了泰文的問候與，在台上說給泰國粉絲們聽，傳達自己興奮的心情，滿滿場館的SONE粉絲們讓場面的氣氛總是熱情高張，秀英也接連演唱了「25,21」「DEAR MOON」「SEVENTEEN」等歌曲，更是她為本系列見面會特別挑選的演出曲目，在舞台上與粉絲們的合唱以及尬舞，更令她留下了難忘的回憶。



泰國粉絲們的熱情更展現在細心準備好的應援橋段中，讓現場的秀英充滿了感動。粉絲們把這5年之間沒辦法見到秀英而對她的思念，以及她的存在本身就成為了粉絲們很大的力量，大家也將這份感謝製作成信件型態的影片，事前準備好的手幅，讓秀英感動到熱淚盈眶。泰國粉絲們還在安可橋段前大合唱了少女時代的歌曲「light up the sky」，讓秀英再度登上舞台，與粉絲們合唱「再次相逢的世界」，會後她也貼心與每一位粉絲道別。讓大家期待她的10月15日台灣最終場，為本次的「My Muse」系列巡迴畫下完美句點。

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