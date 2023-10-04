忍不住跟著动起来！李圣经活力满满的广告拍摄现场：「和她一起工作绝对特别有趣」

看完影片，心情也跟著变好了～李圣经超可爱！

模特儿出身的李圣经后转战戏剧界，今年（2023年）分别有《浪漫医生金师傅3》、《原来这就是爱啊》两部作品。拥有洋娃娃外貌的李圣经，唱歌、跳舞也难不倒她，个性更是活泼亲民，最近就有一则拍摄广告的幕后花絮影片，看完也忍不住想要跟著李圣经一起「动一动」！（笑）

李圣经迈开大大的步伐，精准地找到镜头并展现自信眼神，偶尔还穿插著舞蹈，看起来特别有活力。一连换上多款服装的她，不忘比心、WINK，甚至旋转、跳跃了起来，网友们纷纷表示：「和她一起工作一定很有趣！」

另外，李圣经的下部作品将与徐仁国合作‎《在你灿烂的季节》‎，该部作品描述因爲事故失去听力和记忆的男人，遇到了像救赎一般的女人后发生的故事。

▲更多关於李圣经的广告拍摄现场照！每套服装都好好看～但应该是因为李圣经的脸蛋和身材，所以才有这样的效果吧XD

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