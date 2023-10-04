少女时代崔秀英「My Muse」亚洲巡回粉丝见面会泰国场圆满结束！期待台湾亚巡最终场

少女时代中的秀英目前正如火如荼展开亚洲巡回粉丝见面会，从首尔起跑，日本场次也顺利完成，日前更是完成了泰国场，也令人更加期待10月15日的台湾最终场！

相隔5年再度前往泰国的秀英，日前所属经纪公司SARAM娱乐表示，10月1日在泰国曼谷所举办的粉丝见面会，秀英与粉丝们度过了相当特别的时光。这一次的泰国见面会，也是秀英自2018年之后，首次再展开海外个人巡回见面会，睽违5年也让粉丝们从她还未抵达前就相当关心。

当日秀英更是用心准备了泰文的问候与，在台上说给泰国粉丝们听，传达自己兴奋的心情，满满场馆的SONE粉丝们让场面的气氛总是热情高张，秀英也接连演唱了「25,21」「DEAR MOON」「SEVENTEEN」等歌曲，更是她为本系列见面会特别挑选的演出曲目，在舞台上与粉丝们的合唱以及尬舞，更令她留下了难忘的回忆。



泰国粉丝们的热情更展现在细心准备好的应援桥段中，让现场的秀英充满了感动。粉丝们把这5年之间没办法见到秀英而对她的思念，以及她的存在本身就成为了粉丝们很大的力量，大家也将这份感谢制作成信件型态的影片，事前准备好的手幅，让秀英感动到热泪盈眶。泰国粉丝们还在安可桥段前大合唱了少女时代的歌曲「light up the sky」，让秀英再度登上舞台，与粉丝们合唱「再次相逢的世界」，会后她也贴心与每一位粉丝道别。让大家期待她的10月15日台湾最终场，为本次的「My Muse」系列巡回画下完美句点。

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