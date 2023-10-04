《沒有國家的冠軍》觀眾滿意度高達96%！河正宇任時完10月6日 逆風奔馳

繼《我只是個計程車司機》又一催淚真實故事改編的《沒有國家的冠軍》，將於10月6日雙十國慶連假在臺感動上映！故事敘述孫基禎選手（河正宇飾）在1936年的柏林奧運上，成為創下新世界紀錄的馬拉松金牌選手，卻無法揮舞國旗，獎牌也不屬於韓國。電影未上演先轟動，網友看到預告後，紛紛表示，「這就是臺灣的現況啊！」、「這根本在講臺灣吧！」、「不一樣的國家， 一樣的感動！」

《沒有國家的冠軍》在韓國上映後佳評如潮，CGV電影院觀眾滿意度高達96%，知名電影院「MEGABOX」的觀眾評分更攀升至9分！許多觀眾紛紛淚推：「第一次看電影看到鼓掌！是具有神奇力量的傑作！」、「能帶著自己國家的國旗比賽真的很感動！」、「所有觀眾看到最後都忍不住一起跟著鼓掌流淚！」、「這竟然是真實故事？！這是我的人生電影！」



另外，以《非常律師禹英禑》爆紅的朴恩斌，在《沒有國家的冠軍》中飾演湯飯店老闆的女兒，和任時完在電影中有著曖昧的氛圍，她在電影中展現特有的善良笑容和可愛模樣，讓觀眾看了都忍不住會心一笑！姜帝圭導演表示他之前看了韓劇《青春時代》後，就已陷入朴恩斌的魅力了，覺得她是位看起來很開朗、非常特別的演員。而對於朴恩斌演出本作的契機，姜帝圭導演表示：「因為朴恩斌經紀公司的代表和我來自同鄉，他看了劇本後，就向我推薦朴恩斌，當時我就覺得她很適合這個角色。」



河正宇在《沒有國家的冠軍》中，飾演無法揮舞國旗的金牌選手「孫基禎」一角，對於詮釋這個角色的感想，河正宇表示：「孫基禎老師實際帶領選手團踏上波士頓大賽的旅程時，我認為他所感受到最深刻的情緒就是責任感，對於他在柏林奧運時無法揮揚國旗的責任感應該很大，我就努力以那樣的心情進行拍攝！」而對於和任時完首度合作的感想，河正宇表示：「時完真的非常努力，就像真的運動選手一樣！他為了本作、為了完美詮釋馬拉松選手徐潤福一角所做的努力，我都看在眼裡，所以在拍攝波士頓馬拉松大賽時，我便很自然地投入其中。看到電影成品後，我覺得任時完演員表現得非常好，我相信已故選手徐潤福若看到本作，也一定會很開心！」



此外，今年45歲的河正宇也笑說，當他看到自己在電影中和任時完同框的畫面時，就覺得自己真的有年紀了！而對於首度和河正宇合作的感想，任時完則說：「我覺得河正宇前輩很可靠，拍攝時我很依賴他。前輩比我更了解許多領域的事情，而且正宇哥說話很有趣，每次聊天時都很期待他會吐出什麼笑哏，因此拍攝得很愉快！」賺人熱淚鉅獻《沒有國家的冠軍》本週五10月6日在臺上映！



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