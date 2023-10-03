粉絲發帖求河正宇「歸還」自己的玩偶！韓國網友：他是拿走粉絲玩具的「慣犯」
廣告

粉絲發帖求河正宇「歸還」自己的玩偶！韓國網友：他是拿走粉絲玩具的「慣犯」

明星   2023年10月3日   星期二13:23   Tracy  

（封面圖源：TV DAILY）

歐巴，求你把我的玩具還給我。

河正宇和粉絲之間的爆笑故事被粉絲曝光在網路上，逗翻網友們。 本月1日，一名自稱是河正宇粉絲的網友在SNS上發文表示：「河正宇拿走了我的『布朗尼』（一隻玩具狗）玩偶。 因為很著急地趕去了樂天影院地上班路，都沒來得及錄像，只是簡短地和河正宇聊了幾句。 當時我告訴他『歐巴... 這個（布朗尼玩偶）真的是我非常珍惜的東西』，他竟說『哦，是嗎？ 我會好好使用』然後就拿走了。 看到我的布朗尼被他抓住脖子拿走了，看著他的背影我心痛如刀割，他只留下那句『我會好好使用的』就頭也不回地狠狠抓住了布朗尼的後脖子，之后就离开了。」

也許是不甘心玩具被和河正宇拿走了，這位粉絲又公開了之前自己和河正宇的合影，照片的角落裡還有布朗尼的身影，粉絲表示：「一整天的舞台問候活動布朗尼都和我在一起，一直在我身邊，你看見了嗎？」 事後粉絲再次遇到河正宇，並向他要回布朗尼，哪知他只是帥氣地丟下一句「再见」就走了。

迫不得已的粉絲只能在SNS上發佈了布朗尼的照片，希望網友們多多轉發，能夠幫她找回。 其實今年8月，河正宇也發生過类似的事情，不小心帶走了其他粉絲的玩偶，最後也是粉絲發貼才尋回。

看完整個故事的網友們忍不住大笑，留言稱：「笑死我了，河正宇你為什麼要拿走」、「眾所周知河正宇是拿走粉絲玩具的『慣犯』，哈哈哈哈哈哈」、「你這樣的原因是什麼啊」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 粉絲發帖求河正宇「歸還」自己的玩偶！韓國網友：他是拿走粉絲玩具的「慣犯」
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手