粉絲發帖求河正宇「歸還」自己的玩偶！韓國網友：他是拿走粉絲玩具的「慣犯」

歐巴，求你把我的玩具還給我。

河正宇和粉絲之間的爆笑故事被粉絲曝光在網路上，逗翻網友們。 本月1日，一名自稱是河正宇粉絲的網友在SNS上發文表示：「河正宇拿走了我的『布朗尼』（一隻玩具狗）玩偶。 因為很著急地趕去了樂天影院地上班路，都沒來得及錄像，只是簡短地和河正宇聊了幾句。 當時我告訴他『歐巴... 這個（布朗尼玩偶）真的是我非常珍惜的東西』，他竟說『哦，是嗎？ 我會好好使用』然後就拿走了。 看到我的布朗尼被他抓住脖子拿走了，看著他的背影我心痛如刀割，他只留下那句『我會好好使用的』就頭也不回地狠狠抓住了布朗尼的後脖子，之后就离开了。」



하정우가 제 브라우니 인형을 가져갔습니다

롯데시네마월드타워 출근길에서

급하게 가서 영상 찍지도 못했는데



나:오빠.. 그거 제가 진짜 아끼는거에여

하정우: (인형 쳐다보며) 아진짜? 잘쓸게 — 까비 (@jungwooloveha) October 1, 2023

也許是不甘心玩具被和河正宇拿走了，這位粉絲又公開了之前自己和河正宇的合影，照片的角落裡還有布朗尼的身影，粉絲表示：「一整天的舞台問候活動布朗尼都和我在一起，一直在我身邊，你看見了嗎？」 事後粉絲再次遇到河正宇，並向他要回布朗尼，哪知他只是帥氣地丟下一句「再见」就走了。

迫不得已的粉絲只能在SNS上發佈了布朗尼的照片，希望網友們多多轉發，能夠幫她找回。 其實今年8月，河正宇也發生過类似的事情，不小心帶走了其他粉絲的玩偶，最後也是粉絲發貼才尋回。



제 브라우니 인형이에요 널리 펴뜨려주세요 찾을 수 있도록 pic.twitter.com/sHgvmTtKki — 까비 (@jungwooloveha) October 1, 2023

看完整個故事的網友們忍不住大笑，留言稱：「笑死我了，河正宇你為什麼要拿走」、「眾所周知河正宇是拿走粉絲玩具的『慣犯』，哈哈哈哈哈哈」、「你這樣的原因是什麼啊」等。

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