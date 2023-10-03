BTS防彈少年團柾國親自否認緋聞「我沒有女朋友」！更向粉絲喊話：我現在只有阿米們，不用擔心！

日前，有網友公開一段疑似BTS防彈少年團成員柾國（正名：田楨國）與女子在家中背後抱的影片，在網路上引發熱烈討論。

2日，柾國通過直播與粉絲們進行互動，被粉絲們問到有沒有女朋友時，他回答說：「總是一直看到問這個的，各位～我沒有女朋友，沒有女朋友，不會交女朋友的。」他接著說：「我線在只想專心在工作上，我覺得沒有必要問這個。沒有！不要再說了！沒有女朋友。」



柾國更表示女朋友就是「阿米」（防彈少年團的粉絲名），他繼續說道：「我現在真的只有阿米們，我直接說明白了！阿～真是痛快啊！我現在只有阿米們，所以不用擔心，OK？我現在是阿向，阿米的向日葵。」

자꾸 이제 글이 보여서 그러는데

저 여자친구 없습니다

여자친구 없구요오

여자친구 안만납니다아

지금 일만하고 싶기때문에 필요성을 못느끼고있어요

없습니다 고만얘기하세요

없다고오 여자친구 없다고오

없으니까아 가만히있쒀어

그래 여자친구 아미해 아미

난 지금은 진짜 아미들밖에 없쒀어 pic.twitter.com/qLfRo9UDfb — 아이스모찌 (@icemochijimin) October 2, 2023

柾國斷然否認有關戀愛傳聞的各種謠言，也讓粉絲們紛紛表示：「太酷了！田柾國」、「柾國說沒有，所以不要再問了」、「到底是看到多少影片，柾國才會這麼說啊」、「造謠的人真的很無聊」、「本人肯定也覺得很困擾吧？不然怎麼會回應呢」等等。



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