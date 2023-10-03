《7人的逃脫》含冤養父改頭換面，竟幫舊日仇人躲避調查？ ！莫内爆出「與多美相關」驚人回憶！（EP.6）

SBS新劇《7人的逃脫》講述一個在謊言中消失的少女與牽連其中的7個惡人的故事，由著名狗血編導組合金順玉、朱東民繼《皇後的品格》《The Penthouse》之後三度搭檔合作，上週六播出第6集。

*以下包含《7人的逃脫》第6集關鍵劇情！



惡人的試煉

上集結尾出現的黑衣人自稱接到電話來接大家離島，帶領大家穿過復雜地形走向碼頭。 途中遇到沼澤，惡人們騙不知情者先走進去、隨後踏著屍體前進; 遇到人變成的「泥巴怪物」，惡人們將其殺死後發現是在幻覺中殺了人，驚恐但自我說服是合理自衛; 到岸邊發現只有一輛7人乘小艇，爭奪中將其他倖存者全部殺死，就連黑衣船工也被琴羅熙狠心拍落海中、鮮血直流。



7名惡人回到酒店燒毀衣物、統一口徑掩蓋罪行。 其實「船工」是Matthew假扮，琴羅熙受傷時曾獲「船工」用手帕包扎，盡管感到愧疚，仍狠心將手帕投入火中。



無人島的屍體

7人以為計劃天衣無縫，但每個房間都出現戳穿罪行的紅字，令他們猜測與方多美有關。 警察前來調查，認為琴羅熙清晨燒毀衣物十分可疑，幸虧Matthew幫忙出場解圍。 兩人隨警方去島上勘察，發現珍奇異獸皆為幻象，而死掉29人只找到28具屍體。



「我殺了方多美」

韓莫内一直受到多美幻象困擾，這天在噩夢中看到多美當年宣稱要直播公開莫内生小孩的秘密，於是撿起石頭砸得多美頭破血流。 醒來後，莫内對琴羅熙說：「是我殺的，方多美。」



下集預告裡，琴羅熙宣佈與莫内解約，莫内則逼問琴羅熙是否也認識多美。 Matthew認為7人會自行找出兇手，琴羅熙懷疑「那個人就是李輝昭」。 Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》逢星期五、六晚上10時30分在黃Viu煲劇平台上架，香港觀眾亦可收看《優雅的帝國》和《純情拳擊手》等人氣韓劇。



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