《7人的逃脱》含冤养父改头换面，竟帮旧日仇人躲避调查？ ！莫内爆出「与多美相关」惊人回忆！（EP.6）

SBS新剧《7人的逃脱》讲述一个在谎言中消失的少女与牵连其中的7个恶人的故事，由著名狗血编导组合金顺玉、朱东民继《皇后的品格》《The Penthouse》之后三度搭档合作，上周六播出第6集。

*以下包含《7人的逃脱》第6集关键剧情！



恶人的试炼

上集结尾出现的黑衣人自称接到电话来接大家离岛，带领大家穿过复杂地形走向码头。 途中遇到沼泽，恶人们骗不知情者先走进去、随后踏著尸体前进; 遇到人变成的「泥巴怪物」，恶人们将其杀死后发现是在幻觉中杀了人，惊恐但自我说服是合理自卫; 到岸边发现只有一辆7人乘小艇，争夺中将其他幸存者全部杀死，就连黑衣船工也被琴罗熙狠心拍落海中、鲜血直流。



7名恶人回到酒店烧毁衣物、统一口径掩盖罪行。 其实「船工」是Matthew假扮，琴罗熙受伤时曾获「船工」用手帕包扎，尽管感到愧疚，仍狠心将手帕投入火中。



无人岛的尸体

7人以为计划天衣无缝，但每个房间都出现戳穿罪行的红字，令他们猜测与方多美有关。 警察前来调查，认为琴罗熙清晨烧毁衣物十分可疑，幸亏Matthew帮忙出场解围。 两人随警方去岛上勘察，发现珍奇异兽皆为幻象，而死掉29人只找到28具尸体。



「我杀了方多美」

韩莫内一直受到多美幻象困扰，这天在噩梦中看到多美当年宣称要直播公开莫内生小孩的秘密，於是捡起石头砸得多美头破血流。 醒来后，莫内对琴罗熙说：「是我杀的，方多美。」



下集预告里，琴罗熙宣布与莫内解约，莫内则逼问琴罗熙是否也认识多美。 Matthew认为7人会自行找出凶手，琴罗熙怀疑「那个人就是李辉昭」。 Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》逢星期五、六晚上10时30分在黄Viu煲剧平台上架，香港观众亦可收看《优雅的帝国》和《纯情拳击手》等人气韩剧。



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