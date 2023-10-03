《30天》姜河那7年後再度合作庭沼珉，兩人互讚對方「變得更成熟 VS 數十年如一日的不變」

演員姜河那與庭沼珉合作的新電影《30天》即將在韓國上映，而兩人也頻跑宣傳，屢屢展現高度默契。

2人日前透過時尚雜誌的YT頻道進行宣傳，姜河那脫稿演出的率真回答總讓庭沼珉感到瞳孔地震，該頻道還將這則影片定義為殺氣騰騰的友情測驗，影片中姜河那提到自己與庭沼珉的合作，姜河那說自己是「J」型人，雖然自己是一個無法制定計畫的人，不過在拍攝時庭沼珉總能在一旁非常細心地又周到的照顧到他，對庭沼珉非常稱讚。頓時讓庭沼珉害羞了起來。



庭沼珉則是提到了自己所知道的姜河那，是一個沒有必要就不會出門的超級宅男，而且也透露在拍攝現場，姜河那總是「人未到聲先到」，雖然還沒看見他的臉，卻也能夠聽見他熱情與大家打招呼的聲音，是一位在早晨能讓大家消除疲勞，注入活力的朋友。



兩人也持續稱讚對方，姜河那表示7年前在《二十行不行》見到庭沼珉，覺得她皮膚相當白皙也很美，庭沼珉也表示姜河那的優點始終如一。而請兩人選擇最喜歡對方哪一部作品？他們則是相當有默契地都選擇了《二十行不行》！姜河那表示，也因為當時拍攝留下了非常棒的回憶，本次新作《30天》中兩人再度合作，能夠非常快速就投入角色，成為相愛相殺的情侶。



姜河那再度稱讚庭沼珉，比七年前更加成熟，而相反的，庭沼珉則是覺得姜河那數十年如一日，除了個性完全沒變以外，就連外型也改變不大。《30天》劇情描述一對夫妻再也無法忍受對方，提出離婚希望成為完美的陌生人，但在30天到期之前，卻罹患了失憶症的姜河那與庭沼珉，他們能重新找回愛情嗎？10月3日在韓國上映，



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