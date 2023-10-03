《30天》姜河那7年后再度合作庭沼珉，两人互赞对方「变得更成熟 VS 数十年如一日的不变」

演员姜河那与庭沼珉合作的新电影《30天》即将在韩国上映，而两人也频跑宣传，屡屡展现高度默契。

2人日前透过时尚杂志的YT频道进行宣传，姜河那脱稿演出的率真回答总让庭沼珉感到瞳孔地震，该频道还将这则影片定义为杀气腾腾的友情测验，影片中姜河那提到自己与庭沼珉的合作，姜河那说自己是「J」型人，虽然自己是一个无法制定计画的人，不过在拍摄时庭沼珉总能在一旁非常细心地又周到的照顾到他，对庭沼珉非常称赞。顿时让庭沼珉害羞了起来。



庭沼珉则是提到了自己所知道的姜河那，是一个没有必要就不会出门的超级宅男，而且也透露在拍摄现场，姜河那总是「人未到声先到」，虽然还没看见他的脸，却也能够听见他热情与大家打招呼的声音，是一位在早晨能让大家消除疲劳，注入活力的朋友。



两人也持续称赞对方，姜河那表示7年前在《二十行不行》见到庭沼珉，觉得她皮肤相当白皙也很美，庭沼珉也表示姜河那的优点始终如一。而请两人选择最喜欢对方哪一部作品？他们则是相当有默契地都选择了《二十行不行》！姜河那表示，也因为当时拍摄留下了非常棒的回忆，本次新作《30天》中两人再度合作，能够非常快速就投入角色，成为相爱相杀的情侣。



姜河那再度称赞庭沼珉，比七年前更加成熟，而相反的，庭沼珉则是觉得姜河那数十年如一日，除了个性完全没变以外，就连外型也改变不大。《30天》剧情描述一对夫妻再也无法忍受对方，提出离婚希望成为完美的陌生人，但在30天到期之前，却罹患了失忆症的姜河那与庭沼珉，他们能重新找回爱情吗？10月3日在韩国上映，



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