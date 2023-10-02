TREASURE公開日本巡演會，地圖上漏掉「獨島」引發爭議！韓網友：「YG換國籍吧～日本企業」

本月1日，TREASURE在日本舉行的粉絲見面會上向粉絲們公開明年進行的日本巡演演唱會《REBOOT》的日程。

根據計劃，TREASURE將從明年1月6日福岡開始，到2月爲止在日本全境舉行演出。



當中的地圖沒有標記大韓民國領土「獨島」，在韓網引發熱烈討論。韓網友：「從有日本人的時候就預想到了...」、「啊 不是顯忠日推薦日語歌曲的那個組合嗎」、「爲什麼非要...」、「乾脆把鬱陵島去掉吧，把鬱陵島標記出來，把旁邊的獨島去掉，連辯解都說不出來」、「從Burning Sun開始，我就懷疑爲什麼還有人在那裏， 最近更是讓人懷疑現在是不是物以類聚的程度」、「YG 完蛋吧」等等。



有部分網友認為雖然地圖有標註韓國的濟州島、鬱陵島、日本對馬島等，是不是故意遺漏韓日間敏感問題獨島，也有人反應說是在看日本的眼色，爭議持續擴大，YG娛樂面對粉絲們的反對會採取怎樣的措施備受關注。



而TREASURE是YG娛樂BLACKPINK之後時隔4年推出的大型新人，出道時受到很大的關注，當中包含ASAHI、HARUTO等2名日本成員。



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