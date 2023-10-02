李泳知台北演唱会周边小卡反差超搞笑！粉丝应援也很狂，又是钞票又是唇印

大势Rapper李泳知上周来台开唱，是她生涯中第一场专场演唱会，她诚意满满献唱了蔡依林的〈玫瑰少年〉，在演唱会结束后还会转发粉丝IG限时动态和粉丝互动，一些演唱会趣事便传开来。

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首先是演唱会贩卖的周边赠品小卡，有粉丝拿出两张小卡对比：「送的两张小卡极反差。」因为一张是装扮美美的李泳知，另一张是刻意戴毛帽露双下巴的搞怪版本！‎Dcard论坛有粉丝发起盖泳知小卡楼，照片中可见还有泳知戳鼻孔、泳知头包毛巾、泳知素颜……等等样式的小卡，再次让人看见李泳知有多没包袱、有多亲民，就是要让大家收藏她的各种模样。



另一则特别显眼的限时动态是粉丝自制的「泳知银行」发行之千元纸钞，粉丝把上头的学生全P图P成了李泳知，开心的发出照片向李泳知表明是自己熬夜做的应援、会一辈子放在钱包，李泳知转发回覆：「演出的时候，所有观众都拿著这张纸钞。」



事情是怎么样呢？据说在现场，李泳知唱〈Day & Night〉时，看见粉丝兴奋的在台下「摇钱」，她拿到纸钞后仔细一看，才发现是有著自己脸的假钞，她心里想说「很奇特但有什么关联？」，感到很荒谬的要大家专注一点，不过最后仍接受了，干脆要大家都摇起来，还搞笑的拿纸钞当卫生纸擦拭，但承诺会把它放进钱包里。



李泳知IG更另外发出自己拍下全场摇钱应援的壮观场面，她写下：「2夜在台北像梦一样。我们下次再见，我爱你们，要死了太幸福了。」而末张照片「唇印应援」也是一名粉丝自制的，李泳知是在彩排时当场拿走说要挂在家里。



除了以上趣事，李泳知的限时动态还转发了收到的牛轧饼、零食背包、应援餐点、下班路粉丝送别……离开时还拍下机上照依依不舍说会再回来，看起来很享受在台湾的一切呢！



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