策划的人根本就是天才！SEVENTEEN净汉生咖的照片墙长这样，完全是暗恋女的视角

这点子是谁想出来的？ 完全抓著了迷妹们的心啊。

进入10月，SEVENTEEN的净汉即将迎来自己的第29个生日，粉丝们为了替本命庆生，也在线下组织了各种粉丝活动，其中一个生咖（生日咖啡厅，又有人简称生日咖）中的照片墙引起了广大迷妹的极大关注！



照片墙的主题叫「睡著了的净汉」，墙面上贴著净汉的照片，他穿著校服，靠在窗边的桌子上睡著了，温暖的阳光透过窗户洒在他的身上，非常符合他「天使」的人设。 最棒的设计就是在贴了照片的墙边放了一张书桌，粉丝趴在桌面上的角度正好可以完美欣赏到净汉的睡颜，这根本就是纯爱校园剧里的经典浪漫情境嘛！！女生上课期间偷看睡著了的暗恋对象的视角！！



아이돌 생일 카페 신박한 포토존.jpg

와 기획하신 분 개천재 pic.twitter.com/24G2D4ZxCE — francetracny (@francetracny) October 2, 2023

看到照片的网友们忍不住评论：「设计这个的人简直就是天才」、「我也想去」、「值得大家学习的好方法」、「趴著的这个点子」、「很会唉，好想去」等。

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