孔劉坦言《鬼怪》爆紅反而空虛，撐過低潮期心態改變「愛管閒事」：看曹世鎬落淚會心疼

今日劉在錫網綜《藉口罷了》公開中秋特輯，請來演員孔劉和諧星梁世燦、曹世鎬一起聊天。

孔劉提到看到曹世鎬在粉絲見面會流淚的影片，很奇怪地感到心痛，後來在健身房偶爾遇到他都想給他加油打氣，看到不錯的采訪內容也想分享給他。



劉在錫問孔劉是否也有不安的一面，孔劉表示在20代和30代各有一次很大的情緒狀態起伏，但無法說明不安的具體原因，例如《鬼怪》非常成功時，他卻很奇怪地沒有感到幸福。



孔劉：「作品成果很開心，但與之無關的是心裡有一角非常空虛，甚至一度無法打起精神。 不是因為工作不順或辛苦，只是時期不巧沒能享受那些關注和幸福。」



孔劉表示很難跟人敞開心扉提到這一點，因為當時的他在別人看來猶如飛在雲端，如果說自己「心情有些奇怪」，怕是會被當做吃飽了撐的。熬過這段時間後，孔劉看周圍人的心態有所改變，出現了「希望這孩子不要受傷難過啊」這種「愛管閒事」的想法。



孔劉提到的粉絲見面會是MBC綜藝《做沒做過的事》今年7月的一期節目。一班諧星因為張度練做沒做過「自戀」而舉辦「自戀粉絲見面會」，曹世鎬發現很多自己的粉絲到場支持、舉著他的照片和應援話語，頓時感動爆哭，在粉絲們「不要哭」的喊聲中才勉強止住眼淚，感慨出道以來第一次見到這場面，工作的動力正是大家這份喜愛。



劉在錫還提到本來想邀請李棟旭一起過來重現《鬼怪》盛景，可惜當時李棟旭在海外拍戲。期待將來有機會在《藉口罷了》看到二位歐巴最自然有趣的模樣啊XD



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