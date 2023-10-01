《7人的逃脫》收視率雖上漲但爭議不斷！引教師群體不滿：我們根本不像劇中描寫的那樣

「狗血劇教母」金順玉編劇的《7人的逃脫》陷入爭議。

金順玉編劇的代表作之一就是《The Penthouse》，劇情之狗血有時候能讓觀眾氣到吐血，可惜又忍不住繼續收看，總之稱得上是「狗血劇」的天花板。金順玉編劇近日新劇開播，《7人的逃脫》起用了不少《The Penthouse》中的老面孔們，看了三季《The Penthouse》，對他的套路基本上能摸個八九不離十，新劇劇情裡面必然有一群被慾望和名利「綁架」的惡人相互纏鬥。



伴隨著觀眾們的好奇心，《7人的逃脫》的收視率也「開門大吉」，首播到第4集收視率就已經從6%衝到了7%。 不過收視率攀升的同時，爭議聲也越來越大，因劇情描寫了援交、在教室生子、虐待兒童等爭議而被稱為「爛劇」。 特別是在第一、二集中，高中美術老師高明智（趙胤熙 飾）收到了來自韓莫奈（李侑菲 飾）的鑽石手鍊，這一情節引發了爭議。 雖然劇中描繪了高明智將禮物推開並說「最近收這種東西會有大麻煩」，但韓莫奈將手鍊放入她的口袋後，高明智露出了微笑，該場景描繪了一個收受學生賄賂的腐敗教師形象。



很快《7人的逃脫》官方網站的觀眾留言板上出現了批評這一情節的帖子。 一位自稱為現任教師的觀眾發表了一篇名為「請你們道歉或發表聲明」的長篇文章。撰寫者寫道：「因為電視劇是以日常場所為背景展開的，所以它可以對某人的價值觀產生足夠的影響。 但是劇中描繪的場景與現實相差太大。 在校園裡即使被孩子們給了一個糖果，也會因為擔心會發生什麼事情而不得不拒絕或用其他零食做交換，為了不傷害孩子的心靈我們在各個方面都做了努力，連孩子們送的一小塊蛋糕也只拍照後送回去。」

另一位觀眾還提到了2010年韓國就全面禁止了體罰學生，以及2015年通過的「金英蘭法案」，稱：「為了電視劇的收視率，停止以完全沒有現實性、充滿惡意和刺激性的方式描繪教師形象。 」



對於該事態網友們紛紛留言：「近期經常看到老師自殺的新聞，幾十萬老師為了教權正常化努力的當前，這是不恰當的內容」、「拜託，電視劇就當電視劇看吧」、「除了老師以外，其他職業群體也被腐敗地描繪了」、「不是所有老師都清廉」、「 最近確實是敏感時期」等。

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