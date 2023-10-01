EXO朴燦烈11月4日首場專屬粉絲見面會獻台灣 相約愛麗們不見不散

在2012年EXO出道首次亮相後，燦烈作為EXO成員之一，在EXO團隊中展現了演唱、說唱和製作的音樂實力，隨著EXO團體的音樂成績發表不僅在韓國當地引起了轟動，多年來EXO用他們的聲音、視覺效果和實力，也成功打入了全球市場，隨著多張專輯的發行獲獎無數後，更被多家媒體譽為“K-Pop之王”，作為團體成員之一的燦烈，更憑藉著低沉的嗓音和流暢的說唱功力俘獲了眾多粉絲的心。

作為韓國富比士名人榜上最具有影響力的名人之一的燦烈，在Instagram上擁有超過2,410萬粉絲，多年來燦烈在演藝圈展現了多才多藝的實力，不僅發行單曲、原聲帶、主持，更與多位知名藝人合作，還登上雜誌封面和銀幕展示自己的演技，更吸引了許多國際品牌的關注以及合作。2019年起由於EXO團員陸續從軍，在EXO團體中斷近四年演出後，燦烈在 2022 年9月退伍，EXO也於2023年7月成功回歸慶祝他們的11週年並發行了新專輯，燦烈繼續在幕前和幕後工作，甚至推出了他個人的專屬YouTube頻道，在頻道上向世界各地的粉絲分享他的個人嗜好和興趣。



今年11月燦烈將送給愛麗們跟自己最特別的生日禮物，舉辦出道來首次的個人的亞洲巡迴見面會，此次見面會將會以永恆為主題，代表他對粉絲的愛，CHANYEOL FANCON The Eternity永恆見面會將會於於台灣、香港、泰國三地登場舉行。台灣的粉絲見面會是此次亞洲巡迴的首場，將於11月4日晚上18:00在桃園巨蛋正式登場，門票將會在10月7日上午11:00於年代售票系統及四大超商正式開賣。

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