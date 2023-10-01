「九龍浦」柳承龍在韓劇《MOVING 異能》中，最有壓力和最感謝的事情：「真的感受到巨大的壓力～」

近期柳承龍在專訪中分享了劇中「最有壓力」和「最感謝」的事情，對於今年52歲的他的確是一大挑戰啊！

柳承龍形容Disney+熱門韓劇《MOVING 異能》是一份他從未想像過的禮物，他更沒有料到這個作品的會成為他演員生涯的「人生角色」之一。



劇中他飾演前安企部黑色要員&現炸雞店老闆的張洙源，代號「九龍浦」，擁有超強的再生能力。除了精彩的打鬥畫面，他喪妻後哭到崩潰的那一幕也成為了經典場面。



對於完美消化了困難動作場面一事，他表現得非常謙虛，更特別感謝了為呈現動作戲而努力的工作人員們，對他們表示敬意。 柳承龍說：「在工作人員的關懷下，我能夠非常愉快地專注於表演，對於工作人員我充滿了感激之心。」



儘管他並不渴望表現動作戲，但卻也為之著迷。 柳承龍說：「無倫動作再華麗，長時間看下去卻是很不容易。由於《MOVING 異能》是一部人類動作戲，所以對我來說非常有吸引力。」對於一些相對血腥的場面，他說：「 由於超能力的關係，可能有一些過於血腥的部分，但這不僅僅是為了展現殘酷，而是為了呈現這些角色不得不經歷的困難與掙扎。」



而柳承龍在劇中遇到的最大挑戰，就是要扮演張洙源的20多歲時期。 當他第一次閱讀劇本時，甚至以為這部份會交給其他演員來扮演，因為他從未想過自己需要出演張洙源的年輕時期。 柳承龍表示：「姜草作家看了我20多歲的照片後說：沒問題。」

然後，柳承龍繼續說：「由於我已經相當老了，所以扮演20多歲的角色對我來說是一種巨大的壓力。我必須非常注意飲食，也開始進行皮膚管理。化妝和服裝團隊在這方面給了我很多幫助。」



揭曉 「怪物」 柳承龍秘密過往和淒美愛情 | 《#MOVING #異能》第十、十一集精選片段



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