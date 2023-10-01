《7人的逃脱》收视率虽上涨但争议不断！引教师群体不满：我们根本不像剧中描写的那样

「狗血剧教母」金顺玉编剧的《7人的逃脱》陷入争议。

金顺玉编剧的代表作之一就是《The Penthouse》，剧情之狗血有时候能让观众气到吐血，可惜又忍不住继续收看，总之称得上是「狗血剧」的天花板。金顺玉编剧近日新剧开播，《7人的逃脱》起用了不少《The Penthouse》中的老面孔们，看了三季《The Penthouse》，对他的套路基本上能摸个八九不离十，新剧剧情里面必然有一群被欲望和名利「绑架」的恶人相互缠斗。



伴随著观众们的好奇心，《7人的逃脱》的收视率也「开门大吉」，首播到第4集收视率就已经从6%冲到了7%。 不过收视率攀升的同时，争议声也越来越大，因剧情描写了援交、在教室生子、虐待儿童等争议而被称为「烂剧」。 特别是在第一、二集中，高中美术老师高明智（赵胤熙 饰）收到了来自韩莫奈（李侑菲 饰）的钻石手炼，这一情节引发了争议。 虽然剧中描绘了高明智将礼物推开并说「最近收这种东西会有大麻烦」，但韩莫奈将手炼放入她的口袋后，高明智露出了微笑，该场景描绘了一个收受学生贿赂的腐败教师形象。



很快《7人的逃脱》官方网站的观众留言板上出现了批评这一情节的帖子。 一位自称为现任教师的观众发表了一篇名为「请你们道歉或发表声明」的长篇文章。撰写者写道：「因为电视剧是以日常场所为背景展开的，所以它可以对某人的价值观产生足够的影响。 但是剧中描绘的场景与现实相差太大。 在校园里即使被孩子们给了一个糖果，也会因为担心会发生什么事情而不得不拒绝或用其他零食做交换，为了不伤害孩子的心灵我们在各个方面都做了努力，连孩子们送的一小块蛋糕也只拍照后送回去。」

另一位观众还提到了2010年韩国就全面禁止了体罚学生，以及2015年通过的「金英兰法案」，称：「为了电视剧的收视率，停止以完全没有现实性、充满恶意和刺激性的方式描绘教师形象。 」



对於该事态网友们纷纷留言：「近期经常看到老师自杀的新闻，几十万老师为了教权正常化努力的当前，这是不恰当的内容」、「拜托，电视剧就当电视剧看吧」、「除了老师以外，其他职业群体也被腐败地描绘了」、「不是所有老师都清廉」、「 最近确实是敏感时期」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻