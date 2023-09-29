【韓網熱帖】即使是C位+人氣成員，舞台裝穿成這樣的話，一定會出現「區別對待」的聲音vs不會？

「國民初戀」秀智的新劇《我的女神室友斗娜》公開人物劇照。

Netflix 新韓劇《我的女神室友斗娜》中秀智回歸偶像本色，最新公開的劇照中既有她舞台上閃亮的一面 ，也有台下練習室中的樣子。 尤其是舞台look最受關注，讓人聯想到了miss A時期。 不過兩張舞台劇照也引發了韓國網友們的討論，因為秀智不僅站在C位，就連舞台裝也區別於隊友們，其他人穿著全黑或黑白配色，只有她一人全白亮相，裙子上的羽毛都比別人多很多，在團隊中最吸睛。



Theqoo論壇上立即就掀起了熱議，即使是C位+人氣成員，舞台裝穿成這樣的話，一定會出現「區別對待」的聲音vs不會？

1. 每次看到這種事情我都在慶幸自己不追星，但是也會好奇為什麼有一個成員衣服特別顯眼，是有什麼內幕還是舞台設計呢

2. 除了衣服是全白的，服裝細節其實都是一樣的，不至於是區別對待吧

3. 啊，我根本沒注意到衣服，滿腦子都是秀智好美啊

4. 不是故意讓秀智穿得顯眼，而是因為她太美了才顯眼

5. 這難道不是服裝的協調性嘛

6. 安靜地給經紀公司門口送去三輛示威卡車

7. 這種程度的話感覺在全體造型上很用心，其他成員的衣服上也有白色，並沒有很大程度影響到統一性

8. 秀智前面的女生我以為是高我星

9. 這不就是IVE嗎？

10. 這根本就不算什麼，現實中比這嚴重多了，有公司主推的成員，這裡只是因為秀智太漂亮了才顯得服裝差異很大

11. 1、2次的話沒關係，其實現實愛豆圈比這嚴重多了

12. 明明很和諧啊

13. IVE出道初期不是因為這種事情被罵慘了，BLACKPINK也是，因為服裝問題被海外粉絲指責，其實這類情況蠻多的

14. 團體照如果發這種的話我真的會生氣，有成員眼睛都沒睜開

15. 看起來像伴舞和solo歌手，粉絲應該會不喜歡吧

16. 我本命團比這個嚴重多了，每次活動都會引發爭議

17. 不會引發爭議，仔細看得話成員們的衣服都很華麗啊，秀智右邊的成員衣服是黑白的

原帖：https://theqoo.net/hot/2946566810?filter_mode=normal

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