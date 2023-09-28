韓國男神李俊昊首個個人專場粉絲見面會！今年12月於亞博與粉絲近距離甜蜜約會

Live Nation宣布韓國二代野獸男團2PM成員、憑《衣袖紅鑲邊》躍身成為一線男神嘅李俊昊將舉行專場粉絲見面會！ 「LEE JUNHO 1st FANMEETING TOUR IN HONG KONG」將於2023年12月2日(星期六)於亞洲國際博覽館11號展館舉行。門票由港幣 799起，於2023年10月10日(星期二)上午10時起經 www.cityline.com網站及購票熱線 +852 2111 5333公開發售。

Live Nation 會員可於2023年10月9日（星期一）上午10時至下午11時59分優先購買門票。如欲成為會員或查詢有關資訊，請瀏覽 www.livenation.hk。



關於Lee Junho

以偶像團體2PM成員身份出道的李俊昊最新日語個人單曲《Can I》於七月發行，MV中他穿著時尚的黑色皮褸演出，除突顯了他的個人魅力外，亦展示出他出色的歌唱、說唱和舞蹈實力，令大眾留下了相當深刻的印象，讓粉絲們為之傾倒。他與少女時代成員林允兒合演的最新愛情喜劇《歡迎來到王之國King the Land》已在香港、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣和越南的 Netflix 上占據榜首位置，該劇還在全球 24 個國家和地區的 Netflix 上躋身前十名最多人收看節目。

俊昊在去年還在極高人氣的古裝劇《衣袖紅鑲邊》中飾演男主角，展現了非凡的演技，更成為首位獲得第 51 屆百想藝術大賞最佳男演員獎的偶像演員。此外，他還獲得了第 31 屆韓國 PD 大獎的最佳演員獎，鞏固了他多才多藝的藝人地位。



LEE JUNHO 1st FANMEETING TOUR IN HONG KONG

日期：2023年12月2日（星期六）

時間：晚上6時

地點：亞洲國際博覽館11號展館

票價：港幣 1899 (VIP) / 1099 / 799（全坐位）（＋手續費）

VIP粉絲福利如下：



Live Nation 會員優先購票：2023年10月9日（星期一）上午10時至晚上11時59分

公開售票：2023年10月10日（星期二）上午10時起

查詢：info@livenation.hk

關於Live Nation Entertainment

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