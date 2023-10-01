「九龙浦」柳承龙在韩剧《MOVING 异能》中，最有压力和最感谢的事情：「真的感受到巨大的压力～」

近期柳承龙在专访中分享了剧中「最有压力」和「最感谢」的事情，对於今年52岁的他的确是一大挑战啊！

柳承龙形容Disney+热门韩剧《MOVING 异能》是一份他从未想像过的礼物，他更没有料到这个作品的会成为他演员生涯的「人生角色」之一。



剧中他饰演前安企部黑色要员&现炸鸡店老板的张洙源，代号「九龙浦」，拥有超强的再生能力。除了精彩的打斗画面，他丧妻后哭到崩溃的那一幕也成为了经典场面。



对於完美消化了困难动作场面一事，他表现得非常谦虚，更特别感谢了为呈现动作戏而努力的工作人员们，对他们表示敬意。 柳承龙说：「在工作人员的关怀下，我能够非常愉快地专注於表演，对於工作人员我充满了感激之心。」



尽管他并不渴望表现动作戏，但却也为之著迷。 柳承龙说：「无伦动作再华丽，长时间看下去却是很不容易。由於《MOVING 异能》是一部人类动作戏，所以对我来说非常有吸引力。」对於一些相对血腥的场面，他说：「 由於超能力的关系，可能有一些过於血腥的部分，但这不仅仅是为了展现残酷，而是为了呈现这些角色不得不经历的困难与挣扎。」



而柳承龙在剧中遇到的最大挑战，就是要扮演张洙源的20多岁时期。 当他第一次阅读剧本时，甚至以为这部份会交给其他演员来扮演，因为他从未想过自己需要出演张洙源的年轻时期。 柳承龙表示：「姜草作家看了我20多岁的照片后说：没问题。」

然后，柳承龙继续说：「由於我已经相当老了，所以扮演20多岁的角色对我来说是一种巨大的压力。我必须非常注意饮食，也开始进行皮肤管理。化妆和服装团队在这方面给了我很多帮助。」



揭晓 「怪物」 柳承龙秘密过往和凄美爱情 | 《#MOVING #异能》第十、十一集精选片段



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