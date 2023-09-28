YG頭都大了！BLACKPINK尚無確定續約消息，師妹團BABYMONSTER九月出道計劃也擱淺

YG娛樂新女團BABYMONSTER的9月出道最終還是告吹。

據韓媒《STAR NEWS》獨家報導稱YG娛樂傾力打造的全新女團BABYMONSTER無法在9月出道，此前YG內部表示「最晚9月可以出來」，但最終結果是「毫無消息」，接近9月末了依然沒有公開關於組合出道的宣傳日程。



BABYMONSTER是YG娛樂繼大熱女團BLACKPINK之後睽違7年才全力推出的新女團，希望她們能夠接棒師姐BLACKPINK，成為引領全球K-POP新風向標的人物。 出道之前YG娛樂就通過各大平台積極宣傳她們，而BABYMONSTER的官方YouTube頻道的追蹤人數也是女團中增長趨勢最快的一隊，目前已經突破了200萬，這在尚未出道的女團中十分少見，頻道內的影片總點擊率也超過了4億，引發了火熱話題。



其實YG娛樂最近面臨的問題也不少，主力女團BLACKPINK還未傳出確定的續約消息，不少網友認為若BLACKPINK不續約YG就真的完了，畢竟成員們是否續約關係到YG娛樂的股價。考慮到此前Winner、iKON、TREASURE等YG組合的出道日期都被推遲，BABYMONSTER的具體出道日期也很難預測。

此外，BABYMONSTER共有7位成員，由三位韓國籍成員Ahyeon、Haram、Rora，兩位日本籍成員Ruka、Asa以及兩位泰國籍成員Chiquita、Pharita組成。

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