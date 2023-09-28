YG头都大了！BLACKPINK尚无确定续约消息，师妹团BABYMONSTER九月出道计划也搁浅

YG娱乐新女团BABYMONSTER的9月出道最终还是告吹。

据韩媒《STAR NEWS》独家报导称YG娱乐倾力打造的全新女团BABYMONSTER无法在9月出道，此前YG内部表示「最晚9月可以出来」，但最终结果是「毫无消息」，接近9月末了依然没有公开关於组合出道的宣传日程。



BABYMONSTER是YG娱乐继大热女团BLACKPINK之后睽违7年才全力推出的新女团，希望她们能够接棒师姐BLACKPINK，成为引领全球K-POP新风向标的人物。 出道之前YG娱乐就通过各大平台积极宣传她们，而BABYMONSTER的官方YouTube频道的追踪人数也是女团中增长趋势最快的一队，目前已经突破了200万，这在尚未出道的女团中十分少见，频道内的影片总点击率也超过了4亿，引发了火热话题。



其实YG娱乐最近面临的问题也不少，主力女团BLACKPINK还未传出确定的续约消息，不少网友认为若BLACKPINK不续约YG就真的完了，毕竟成员们是否续约关系到YG娱乐的股价。考虑到此前Winner、iKON、TREASURE等YG组合的出道日期都被推迟，BABYMONSTER的具体出道日期也很难预测。

此外，BABYMONSTER共有7位成员，由三位韩国籍成员Ahyeon、Haram、Rora，两位日本籍成员Ruka、Asa以及两位泰国籍成员Chiquita、Pharita组成。

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