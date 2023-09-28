業界人士爆料Lisa出演「瘋馬秀」內幕：她很喜歡這個秀，經常來看！我們一邀請就爽快答應了

BLACKPINK Lisa法國巴黎「Crazy Horse瘋馬秀」開演在即，大眾的關注熱度也隨之提升。

目前Lisa已確認將在巴黎「瘋馬秀」上特別亮相，Lisa計畫從 9 月 28 日至 30 日在 3 天內出場 5 次。Lisa在當地時間27日深夜發文，曬出人在現場觀眾席的照片，並附文表示：「迫不及待期待這一刻的到來！」從Lisa公開要去瘋馬秀的消息開始，網友們的態度就兩極分化。



日前有法媒報導了Lisa出演「瘋馬秀」的內幕，到底是誰邀請了她呢？ 媒體援引知情人士的話語，稱「Lisa很喜歡瘋馬秀，經常去看演出，有業界人士想要邀請她來參加演出，並向相關人士提出了建議，沒想到Lisa非常爽快地答應了。 一般來說外部嘉賓要來演出，會改編演出內容，但Lisa要求保留原有的內容。 為了吸引更多的新觀眾，最後劇場決定將演出定在了巴黎時裝週那段時間。 劇場方面也期待通過Lisa的人氣和知名度讓更多年輕女性對瘋馬秀產生更多的興趣。」



相關報道很快就被韓國網友搬上了theqoo論壇，引爆熱議，大家踴躍留言，表示：「我個人覺得Lisa不該去參加這種秀，她的動機只是因為『很有趣』，肯定不會錢是因為，可能就是覺得這只是個有趣的嘗試，不過劇場絕對是有計算過Lisa為這場秀帶來的影響力」、「性商品化」、「 根本無法理解為什麼經常去看脫衣舞」、「主辦方的想法也很可怕」、「這麼愛看裸體舞，本身就是個瘋子吧」、「其他世界級愛豆做的都是善事，她......」、「吸引年輕女性......」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞