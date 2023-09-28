金南佶曝《盜賊之歌》本來是喜劇、已為第二季做好準備，而《熱血祭司2》「當然也要拍」

金南佶近日與徐玄合演Netflix影集《盜賊之歌》頗受好評，接受媒體採訪談到了《盜賊之歌》第二季可能性，也提及「塵封已久」的《熱血祭司》第二季下落。

金南佶接受各大韓媒如SOOTV NEWS、‎JoyNews24訪問，表示《盜賊之歌》原定是20集（實際只有9集），而他是無論後續如何都會全心全意拍攝的人，雖然不知道能否有第二季但應該會拍下去，編劇、主演等製作團隊已準備在明年秋天開始拍攝，不過仍要觀望觀眾對第一季的反響，決定權在製作公司與Netflix手裡。



即便無法保證《盜賊之歌2》的誕生，金南佶還是透露第二季會敘述更多盜賊團的故事，以及熙信（徐玄 飾）為何成為獨立軍、有名叫直夫使者的殘忍日軍將登場、炚溢（李賢旭 飾）的立場變化……甚至劇透「有人死掉」，更爆料《盜賊之歌》本來應該是喜劇，結果投入了相當多製作費用便改成了時代劇。



金南佶信誓旦旦要拍《盜賊之歌2》，那麼擱置許久的《熱血祭司2》（熱血司祭2）呢？他回答「當然要拍」，「原本設想是明年初，但應該是在拍攝Netflix《Triger》之後了，實際還不清楚，應該要和編劇再談談」。



《熱血祭司2》不曉得讓觀眾等多久了？2019年4月《熱血祭司》播畢，觀眾狂敲碗第二季誕生，敲到了現在過了4年之久都還沒有個影子，而這期間頻頻傳出要開拍結果都是泡影，‎金南佶去年7月也曾親自提及，當時已有網友認為那只是個「哏」、已不相信《熱血祭司2》真的會誕生。

能確定的是，「神父」金南佶近期會和「吳耀漢」高圭弼再相見。兩人因《熱血祭司》結緣，高圭弼邀請了金南佶擔任婚禮司儀，時間就在11月12日。



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