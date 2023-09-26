《戀愛不可抗力》趙寶兒同時收到兩男告白好混亂！決定與路雲正式開啟戀情卻突然出現變數！（EP.9 –10）

[有雷] 《戀愛不可抗力》終於進入劇情高潮，路雲與趙寶兒要突破曖昧期更進一步正式交往了！但不願分手的前女友，以及趙寶兒原本想要靠近的理想對象，紛紛成了阻礙。看起來花店老闆才是下符咒的真正高手耶！路雲與趙寶兒如何能順利相愛？

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李洪朝（趙寶兒飾）與張信裕（路雲飾）發現詛咒人偶後紛紛病倒，洪朝在休息服藥後恢復，張信裕卻嚴重到昏迷入院了。張信裕醒來後看見手機裡傳來洪朝的關心，露出了笑容。相約在醫院門外時，張信裕表示一出院就會去旅行，希望洪朝挽留他。不過洪朝卻一句話都沒說。



洪朝專注著溫州市主辦的煙火活動，以為自己孤單一人，卻看見遠處的張信裕向她走來，沒有去旅行的張信裕，上前一把抱住了洪朝，還直接獻上浪漫的告白，讓洪朝頓時不知所措。兩人雖然對彼此都有好感，但洪朝卻因為張信裕已有未婚妻而無法正式步入戀情。兩人也說好彼此都整理一下身邊的狀況，才能真正開始交往。



劇情此時跳轉到古代，張信裕與洪朝在古代也是相愛著的，所以他覺得洪朝有莫名的熟悉感，似乎已經是他喜歡了很長時間的女子，不過李洪朝卻沒有這麼明確的前世記憶。張信裕雖然堅持分手，但未婚妻娜妍卻不願意放手，甚至她更暗中協助花店老闆，取得張信裕與洪朝的衣物，老闆似乎是熟知運用咒術的人，正在進行可怕的黑咒術，破壞張信裕與洪朝。



同時，洪朝一開始希望追求的理想型權宰庚（河俊飾），也開始熱烈追求起洪朝，希望她不被張信裕動搖，不過權宰庚的追求方式似乎沒有太細心體貼，洪朝仍希望能張信裕有所發展。工作環境中大家都已知道張信裕與市長女兒的戀情，即使可說出兩人分手，但張信裕認為自己也無法隨即就與李洪朝交往，擔心她被說三道四。



張信裕帶著李洪朝來到海邊，再度確認了對彼此的心意，正當兩人有了進一步的肌膚接觸，洪朝摸著張信裕的臉頰時，卻讓張信裕想起了不時就會出現的血手正在撫摸他的感覺！讓他嚇得趕緊推開了洪朝…



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