《恋爱不可抗力》赵宝儿同时收到两男告白好混乱！决定与路云正式开启恋情却突然出现变数！（EP.9 –10）

[有雷] 《恋爱不可抗力》终於进入剧情高潮，路云与赵宝儿要突破暧昧期更进一步正式交往了！但不愿分手的前女友，以及赵宝儿原本想要靠近的理想对象，纷纷成了阻碍。看起来花店老板才是下符咒的真正高手耶！路云与赵宝儿如何能顺利相爱？

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李洪朝（赵宝儿饰）与张信裕（路云饰）发现诅咒人偶后纷纷病倒，洪朝在休息服药后恢复，张信裕却严重到昏迷入院了。张信裕醒来后看见手机里传来洪朝的关心，露出了笑容。相约在医院门外时，张信裕表示一出院就会去旅行，希望洪朝挽留他。不过洪朝却一句话都没说。



洪朝专注著温州市主办的烟火活动，以为自己孤单一人，却看见远处的张信裕向她走来，没有去旅行的张信裕，上前一把抱住了洪朝，还直接献上浪漫的告白，让洪朝顿时不知所措。两人虽然对彼此都有好感，但洪朝却因为张信裕已有未婚妻而无法正式步入恋情。两人也说好彼此都整理一下身边的状况，才能真正开始交往。



剧情此时跳转到古代，张信裕与洪朝在古代也是相爱著的，所以他觉得洪朝有莫名的熟悉感，似乎已经是他喜欢了很长时间的女子，不过李洪朝却没有这么明确的前世记忆。张信裕虽然坚持分手，但未婚妻娜妍却不愿意放手，甚至她更暗中协助花店老板，取得张信裕与洪朝的衣物，老板似乎是熟知运用咒术的人，正在进行可怕的黑咒术，破坏张信裕与洪朝。



同时，洪朝一开始希望追求的理想型权宰庚（河俊饰），也开始热烈追求起洪朝，希望她不被张信裕动摇，不过权宰庚的追求方式似乎没有太细心体贴，洪朝仍希望能张信裕有所发展。工作环境中大家都已知道张信裕与市长女儿的恋情，即使可说出两人分手，但张信裕认为自己也无法随即就与李洪朝交往，担心她被说三道四。



张信裕带著李洪朝来到海边，再度确认了对彼此的心意，正当两人有了进一步的肌肤接触，洪朝摸著张信裕的脸颊时，却让张信裕想起了不时就会出现的血手正在抚摸他的感觉！让他吓得赶紧推开了洪朝…



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