許光漢正式登場韓國電視劇！首部作品《No Way Out》將變身殺手與李善均、金武烈、李光洙合作！

台灣大勢演員許光漢終於正式進軍韓國了！確定接演首部韓劇作品《No Way Out》，宣布正式展開韓國活動。

《No Way Out》是電影《分秒幣爭》《人生真美麗》的導演崔國禧首次執導的電視劇作品，邀請了知名演員《寄生上流》李善均、《收屍人》劉在明、《極惡對決》金武烈、《天坑》李光洙等共演，以台劇《想見你》以及同名電影知名度大開，創下全球累積超過10億觀賞人次，人氣相當高的演員許光漢，也相當受到韓國觀眾們的喜愛。於是劇中角色「Mr.Smile」也相中由許光漢擔綱演出。



《No Way Out》描述超兇惡犯人一出獄就立即開出200億韓元的懸賞金，進行「公開殺人委託」，而「欲殺人者」與「欲倖存者」之間將展開一場精采對決，是神祕懸疑犯罪型態的電視劇作品。許光漢憑藉青春洋溢的帥氣外型，以及出色演技實力，成為了許多觀眾們的「初戀男指標」，而許光漢也數度出訪韓國，每次都證明了他在當地的火熱人氣。



許光漢更登上了第59屆的百想藝術大賞舞台，與李帝勳共同頒獎，本次將藉由新韓劇《No Way Out》在韓國正式出道，備受期待。許光漢除了《想見你》外，在《關於我和鬼變成家人的那件事》中的演技同樣大獲好評，於是也令人期待他與李善均、劉在明、金武烈與李光洙等演員們的合作。許光漢將在劇中飾演「Gon」，一位父親為韓國人，母親為台灣人的殺手，本劇在10月即將進行拍攝。



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