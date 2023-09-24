美聲王子Highlight梁耀燮被粉絲逼哭！秀中文狂Cue粉絲「大家一起唱」、要求關場燈只為看清粉絲們

Highlight團體中的美聲主唱梁耀燮於9月24日在台北舉辦個人演唱會，吸引了2000位粉絲到場同歡，而除了帶來動聽曲目外，梁耀燮更不忘與大家分享他在奧地利拍攝的寫真書美照。

梁耀燮穿著牛仔褲，搭配著短版粉紅色西裝外套，內搭白襯衫也繫上了領帶，相當符合美聲王子的打扮。先是帶來兩首歌曲「Chocolate Box」、「With me」，而當音樂結束後，粉絲尖叫聲持續不停止，讓梁耀燮笑得好開心，幾乎找不到空檔開口向大家問候。他也拿出預先準備好的小抄，念出上面寫的「你們過得好嗎」「我很想你們」，小心翼翼詢問大家是否發音正確，獲得全場正面回應他才安心展露笑顏。



梁耀燮也提到今年初與Highlight成員才一起來過台灣，進行運動會式的粉絲見面會，他還記得當時得到了MVP的殊榮，也想起了成員們，這一次能以個人之姿舉辦演唱會，讓他感覺相當幸福，他更再度祭出中文「大家一起唱」，更體貼台灣粉絲要唱韓語有些難度，在演唱「Pretty」，其中幾句副歌關鍵歌詞，螢幕上出現了以韓文發音打出的中文字幕，顯得梁耀燮格外貼心。



在演唱會進入尾聲時，有很多話還想跟大家說，也謙虛表示自己可能口才不好，有很多心意未能傳達，更提到希望自己能夠成為大家心目中「曬過太陽光的溫暖棉被」的存在，努力成為一位認真的歌手。接下來還要求現場將兩側的場燈關暗一點，好讓他看清楚粉絲們的臉，以及大家舉起的應援語句，「歐巴給我一顆愛心！」「請給我一個飛吻」「蘇志燮、安孝燮、梁。耀。燮」「四目相交就是交往了喔！」等等，他也介紹正在台下看著他表演的母親給大家，並真心感謝粉絲們的支持。



最後螢幕上出現粉絲們精心準備的應援影片，一人一句話說出梁耀燮對她們的影響，直接逼哭梁耀燮，他哽咽著說，雖然已經有心理準備大家會送上驚喜影片，但卻沒有想到自己會感動到流下眼淚，讓他感覺到粉絲們對他的愛永遠沒有改變過，雖然他想用更多中文感謝粉絲，不過此時才覺得自己學得不夠多，他更立即要求與粉絲們大合照留下了感動的瞬間。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞