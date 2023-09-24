《帳篷外面是歐洲》第4季出演陣容：羅美蘭、韓佳人、柳惠英、曹寶兒，日前已出發前往法國錄製
廣告

《帳篷外面是歐洲》第4季出演陣容：羅美蘭、韓佳人、柳惠英、曹寶兒，日前已出發前往法國錄製

綜藝   2023年9月24日   星期日08:03   Hui  

（封面圖源：IG@ramirani668、bhent_official、ryuniverse328、xxadoraa）

感覺就會很好看！

羅美蘭今年（2023年）有兩部電視劇作品，一部是JTBC《壞媽媽》，在劇中與男主角李到晛飾演「母子」；另一部則是上週迎來大結局的TVING‎《殘酷的實習生》‎，描述曾在職場上叱咤風雲的女強人為了找回原本的角色和位置，不惜從最低階的實習生做起，並吸收前同事殘酷的建議後，決心排除萬難、奪回自己的人生。

羅美蘭不只拍攝電影及電視劇，她也曾以固定成員的方式出演多檔綜藝節目，如：《週末使用說明書》、《姐姐們的Slam Dunk》、《真正的男人》（女軍特輯1）、《更需要浪漫》等，展現多樣魅力。而本週三（20日），她與韓佳人、柳惠英、曹寶兒出發前往法國錄製《帳篷外面是歐洲》第4季，引發期待。

該節目之概念為「背著背包向歐洲出發，拒絕平凡的歐洲旅行。白天開車穿行於歐洲城市的小巷，晚上則挑戰帳篷外大自然美景下的真野營」。此前，曾有柳海真&陳善奎&朴智煥&尹鈞相、趙震雄&崔元英&朴明勳&權律等兩組人馬出演，受到不少觀眾喜愛。

（圖源：IG@kimtaeri_official、__shinyeeun；FB@라미란、문소리）

另外，羅美蘭的下部電視劇也確定了，她將出演漫改劇《正年》‎，與金泰梨、辛叡恩、文素利等人合作。該作品以圍繞在上世紀50年代的女性國劇團展開，描述一無所有但卻擁有一副好嗓子且夢想成為盤索里（韓國傳統曲藝的一種）演員的木浦少女「尹正年」和國劇團員之間的成長故事。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 綜藝 » 《帳篷外面是歐洲》第4季出演陣容：羅美蘭、韓佳人、柳惠英、曹寶兒，日前已出發前往法國錄製
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手