《帳篷外面是歐洲》第4季出演陣容：羅美蘭、韓佳人、柳惠英、曹寶兒，日前已出發前往法國錄製

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羅美蘭今年（2023年）有兩部電視劇作品，一部是JTBC《壞媽媽》，在劇中與男主角李到晛飾演「母子」；另一部則是上週迎來大結局的TVING‎《殘酷的實習生》‎，描述曾在職場上叱咤風雲的女強人為了找回原本的角色和位置，不惜從最低階的實習生做起，並吸收前同事殘酷的建議後，決心排除萬難、奪回自己的人生。

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프로 캠퍼지만 해외는 처음인 라미란, 정글의 법칙에서 밝은 에너지를 보여준 바 있는 조보아, 결혼 후 한번도 혼자 여행을 해본 적 없는 한가인, 라미란 덕에 캠핑에 입문한 류혜영. 진짜 너무 좋다 https://t.co/7s1LRYlbJw pic.twitter.com/V46Y0lGVTH — 취향 (@loverdramas) September 21, 2023

羅美蘭不只拍攝電影及電視劇，她也曾以固定成員的方式出演多檔綜藝節目，如：《週末使用說明書》、《姐姐們的Slam Dunk》、《真正的男人》（女軍特輯1）、《更需要浪漫》等，展現多樣魅力。而本週三（20日），她與韓佳人、柳惠英、曹寶兒出發前往法國錄製《帳篷外面是歐洲》第4季，引發期待。

該節目之概念為「背著背包向歐洲出發，拒絕平凡的歐洲旅行。白天開車穿行於歐洲城市的小巷，晚上則挑戰帳篷外大自然美景下的真野營」。此前，曾有柳海真&陳善奎&朴智煥&尹鈞相、趙震雄&崔元英&朴明勳&權律等兩組人馬出演，受到不少觀眾喜愛。

另外，羅美蘭的下部電視劇也確定了，她將出演漫改劇《正年》‎，與金泰梨、辛叡恩、文素利等人合作。該作品以圍繞在上世紀50年代的女性國劇團展開，描述一無所有但卻擁有一副好嗓子且夢想成為盤索里（韓國傳統曲藝的一種）演員的木浦少女「尹正年」和國劇團員之間的成長故事。

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