BTS防彈少年團J-HOPE看新兵訓練，叉腰露微笑：這些哥之前都經歷過
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BTS防彈少年團J-HOPE看新兵訓練，叉腰露微笑：這些哥之前都經歷過

明星   2023年9月24日   星期日08:42   Tracy  

（封面圖源：@uarmyhope）

正在韓國陸軍服兵役的防彈少年團成員J-HOPE近況曝光，吸引了廣大網友的目光。

韓網上公開的照片中，一群暫時剛結束生化房訓練，一副狼狽的模樣，戴著紅色貝雷軍帽的J-HOPE站在他們身後不遠處，扶著腰，面帶微笑地看著眾人，身姿挺拔，比入伍前更顯精瘦。

今年4月18日，J-HOPE經由江原道原州陸軍第36步兵師團白虎新兵教育大隊正式入伍，成為了陸軍現役軍人，結束新兵訓練之後的他成為了軍隊助教。 照片中的他正帶著新兵們訓練， 看到照片的網友和粉絲們評論道：「露出了爸爸微笑」、「一臉滿意的表情」、「有一種『這都是哥之前經歷過的』的感覺」、「這個笑容也太暖了吧」、「當初他訓練的時候也超狼狽，哈哈哈哈哈」等。


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