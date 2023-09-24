BTS防彈少年團J-HOPE看新兵訓練，叉腰露微笑：這些哥之前都經歷過

正在韓國陸軍服兵役的防彈少年團成員J-HOPE近況曝光，吸引了廣大網友的目光。

韓網上公開的照片中，一群暫時剛結束生化房訓練，一副狼狽的模樣，戴著紅色貝雷軍帽的J-HOPE站在他們身後不遠處，扶著腰，面帶微笑地看著眾人，身姿挺拔，比入伍前更顯精瘦。



今年4月18日，J-HOPE經由江原道原州陸軍第36步兵師團白虎新兵教育大隊正式入伍，成為了陸軍現役軍人，結束新兵訓練之後的他成為了軍隊助教。 照片中的他正帶著新兵們訓練， 看到照片的網友和粉絲們評論道：「露出了爸爸微笑」、「一臉滿意的表情」、「有一種『這都是哥之前經歷過的』的感覺」、「這個笑容也太暖了吧」、「當初他訓練的時候也超狼狽，哈哈哈哈哈」等。



BTS 방탄소년단 제이홉 호비 정호석

화생방 훈련도 끝났어

호석아~훈련소에 남아 있어야 할 시간이

이제는 조금 밖에 안남았어

호석아~고생 많이 했어 pic.twitter.com/CNfNKeWPk6 — 송수정 (@sup7378) May 21, 2023

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