《帐篷外面是欧洲》第4季出演阵容：罗美兰、韩佳人、柳惠英、曹宝儿，日前已出发前往法国录制

感觉就会很好看！

罗美兰今年（2023年）有两部电视剧作品，一部是JTBC《坏妈妈》，在剧中与男主角李到晛饰演「母子」；另一部则是上周迎来大结局的TVING‎《残酷的实习生》‎，描述曾在职场上叱咤风云的女强人为了找回原本的角色和位置，不惜从最低阶的实习生做起，并吸收前同事残酷的建议后，决心排除万难、夺回自己的人生。

‘텐트 밖은 유럽’ 이번엔 여배우들 뭉쳤다…남프랑스 배경 [공식] https://t.co/MST73xnmd3



프로 캠퍼지만 해외는 처음인 라미란, 정글의 법칙에서 밝은 에너지를 보여준 바 있는 조보아, 결혼 후 한번도 혼자 여행을 해본 적 없는 한가인, 라미란 덕에 캠핑에 입문한 류혜영. 진짜 너무 좋다 https://t.co/7s1LRYlbJw pic.twitter.com/V46Y0lGVTH — 취향 (@loverdramas) September 21, 2023

罗美兰不只拍摄电影及电视剧，她也曾以固定成员的方式出演多档综艺节目，如：《周末使用说明书》、《姐姐们的Slam Dunk》、《真正的男人》（女军特辑1）、《更需要浪漫》等，展现多样魅力。而本周三（20日），她与韩佳人、柳惠英、曹宝儿出发前往法国录制《帐篷外面是欧洲》第4季，引发期待。

该节目之概念为「背著背包向欧洲出发，拒绝平凡的欧洲旅行。白天开车穿行於欧洲城市的小巷，晚上则挑战帐篷外大自然美景下的真野营」。此前，曾有柳海真&陈善奎&朴智焕&尹钧相、赵震雄&崔元英&朴明勋&权律等两组人马出演，受到不少观众喜爱。

另外，罗美兰的下部电视剧也确定了，她将出演漫改剧《正年》‎，与金泰梨、辛睿恩、文素利等人合作。该作品以围绕在上世纪50年代的女性国剧团展开，描述一无所有但却拥有一副好嗓子且梦想成为盘索里（韩国传统曲艺的一种）演员的木浦少女「尹正年」和国剧团员之间的成长故事。

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻