赴「SMTOWN LIVE 2023」機場路：「老大哥」東方神起、Super Junior VS「新人」RIIZE

SM娛樂今（23）日將於印尼雅加達舉行「SMTOWN LIVE 2023」，這兩日旗下藝人紛紛搭機前往，而22日東方神起、Super Junior與RIIZE出發的照片，從韓國媒體的「下標」就可以看出誰是前輩誰是新人XD，以下蒐集韓媒標題與實際現場照。

▼RIIZE



▼恩奭「令人小鹿亂撞的微笑」（TVDaily）、「金髮美少年」（TVReport）



▼將太郎「心動的微笑」（TVDaily）、「可愛的瀏海」（STARNEWS）、「人類黃金獵犬」（OSEN）



▼炤熙「清爽的牛仔時尚」（TVDaily）



▼元彬「非現實視覺」（TVDaily）、「CG般的視覺」（OSEN）



▼成燦「清新帥氣的男孩」（TVDaily）、「小鹿斑比」（SEDaily）、「溫暖的視覺」



▼承漢「我帥嗎？」（TVDaily）



▼東方神起



▼東方神起瑜滷允浩「眉開眼笑的出國路」（TVDaily）、「皇帝的步伐」（SEDaily）



▼東方神起最強昌珉「充滿微笑的出國路」（TVDaily）、「秋天男人出現」（SEDaily）、「今天當個紈褲子弟」（TVReport）、「腿有兩米長」（SEDaily）



▼Super Junior利特「頭髮長了很多吧？」、（TVDaily）「美麗的頭髮」（OSEN）、「很放鬆」（MHN Sports）



▼Super Junior神童&東海「親暱的搭著肩」（TVDaily）



▼Super Junior銀赫&藝聲「墨鏡兄弟」（TVReport）、「戴著耳機玩『寂靜中的吶喊』？」（SEDaily）



▼Super Junior厲旭「依舊清新的童顏外貌」（TVDaily）、「純情漫畫的視覺」（TVReport）



*女團機場路：‎SM家族演唱會「SMTOWN LIVE 2023」：人氣女團Red Velvet、aespa等人陸續前往雅加達的最新機場照！

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