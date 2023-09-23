超可爱「粉红小海狸」Loopy首家旗舰店开业啦！「呆萌带邪恶」迷因图红遍韩网，明星都是她的粉丝

这只小家伙最近简直不要太火，网上到处是她的迷因图！下次去首尔一定要去旗舰店行程啦！

Loopy来自韩国动画片《淘气小企鹅》角色之一，是可爱的海狸鼠女孩（*官方说明是beaver河狸）。 早在2003年就已作为配角登场，最近几年突然蹿红则是意外藉助网友的力量！



有韩国网友做了「邪恶表情Loopy」发到网上、与原先的呆萌形象形成有趣反差，随后更多人创造出「马东锡Loopy」、「黑道Loopy」、「机场小偷Loopy」、「不良少女Loopy」等有趣迷因图，可爱中带点疯狂的模样尤其获得年轻网友共鸣。



很多韩国艺人会用「Loopy Peace」的pose拍照，包括猛男马东石：







韩韶禧甚至一度用「杀马特Loopy」当做kkt头像XD





随著人气越来越高，Loopy陆续推出emoji贴纸、专属动画片、为LG棒球队担任吉祥物，还和男团TXT、女团 （G）I-DLE推出合作活动，受到更多人喜爱。



酝酿了这么久，终於，Loopy专属的第一家旗舰店在本月21日正式开业了！





这家旗舰店位於首尔最火的百货公司——汝矣岛现代百货（The Hyundai Seoul）5楼，门口是特地定制的偶像歌手概念大型Loopy人偶，商品包括填充玩偶、钥匙圈、亚克力摆件等等。







开业首周还赠送Loopy照片卡（符咒）和气球，购买一定金额更有机会获得Loopy擦手巾和环保袋。 今日周六刚刚中午就已经结束入场等位预约，人气火爆到不行~因为是旗舰店而非快闪店，不必担心过期不候的问题，下次去韩国就安排起来吧！







地址：首尔市永登浦区汝矣大路108 The Hyundai Seoul 5F（서울시 영등포구 여의대로 108 더현대 서울 5층）

营业时间：10：30 ~ 20：00（周五、六、日至20：30）

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